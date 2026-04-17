Полицейские гонялись за казахстанкой по ТЦ – причина удивляет

В Сети появилось видео с нагрудной камеры сотрудников полиции, гнавшихся за женщиной, чтобы спасти ее, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Алматинской области. На кадрах видно, как в торговом центре женщина говорит кому-то по телефону: "Здесь полиция, меня задержали". Стражи порядка пытаются забрать у нее телефон, утверждая, что она говорит с мошенником, но женщина сопротивляется и пытается убежать.

"Женщина уже передала СМС-код мошенникам и находилась под их полным психологическим контролем. Преступники запугали ее "секретным расследованием" и тюремным сроком, заставив верить, что настоящие полицейские – это враги. На кадрах видно, как она в панике убегает от патрульных, боясь ареста, в то время как на нее уже пытались оформить огромные кредиты. Благодаря выдержке и быстрым действиям сотрудников трагедии удалось избежать", – говорится в описании.

В комментариях пояснили, что нашли попавшую в беду женщину после звонка в полицию ее дочки.

"Увы, это картина, с которой мы сталкиваемся почти ежедневно. Таких ситуаций очень много, в основном бывает, что сами родственники потерпевших звонят нам!" – пишут полицейские.

Похожий случай произошел в Костанае. Попавшаяся на уловку мошенников пенсионерка отказалась от помощи сотрудника банка и полиции, ее пришлось искать по городу, чтобы спасти.