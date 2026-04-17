Общество

Полицейские гонялись за казахстанкой по ТЦ – причина удивляет

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 09:33 Фото: Zakon.kz
В Сети появилось видео с нагрудной камеры сотрудников полиции, гнавшихся за женщиной, чтобы спасти ее, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Алматинской области. На кадрах видно, как в торговом центре женщина говорит кому-то по телефону: "Здесь полиция, меня задержали". Стражи порядка пытаются забрать у нее телефон, утверждая, что она говорит с мошенником, но женщина сопротивляется и пытается убежать.

"Женщина уже передала СМС-код мошенникам и находилась под их полным психологическим контролем. Преступники запугали ее "секретным расследованием" и тюремным сроком, заставив верить, что настоящие полицейские – это враги. На кадрах видно, как она в панике убегает от патрульных, боясь ареста, в то время как на нее уже пытались оформить огромные кредиты. Благодаря выдержке и быстрым действиям сотрудников трагедии удалось избежать", – говорится в описании.

В комментариях пояснили, что нашли попавшую в беду женщину после звонка в полицию ее дочки.

"Увы, это картина, с которой мы сталкиваемся почти ежедневно. Таких ситуаций очень много, в основном бывает, что сами родственники потерпевших звонят нам!" – пишут полицейские.

Похожий случай произошел в Костанае. Попавшаяся на уловку мошенников пенсионерка отказалась от помощи сотрудника банка и полиции, ее пришлось искать по городу, чтобы спасти.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мужчина гонялся с кирпичом за женщиной в Актобе
14:52, 31 августа 2023
Мужчина гонялся с кирпичом за женщиной в Актобе
Дым в ТЦ напугал алматинцев
15:17, 03 января 2024
Дым в ТЦ напугал алматинцев
Полицейский найден мертвым в Актобе
12:19, 27 марта 2025
Полицейский найден мертвым в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Две казахстанские дзюдоистки потерпели поражения одновременно на чемпионате Азии
10:00, Сегодня
Две казахстанские дзюдоистки потерпели поражения одновременно на чемпионате Азии
Битва за полуфинал: казахстанское дерби состоится на чемпионате Азии по дзюдо
09:55, Сегодня
Битва за полуфинал: казахстанское дерби состоится на чемпионате Азии по дзюдо
Топовый казахстанский дзюдоист потерпел болезненное фиаско на чемпионате Азии
09:37, Сегодня
Топовый казахстанский дзюдоист потерпел болезненное фиаско на чемпионате Азии
Обидным поражением завершилась схватка Казахстан - Южная Корея на чемпионате Азии по дзюдо
09:35, Сегодня
Обидным поражением завершилась схватка Казахстан - Южная Корея на чемпионате Азии по дзюдо
