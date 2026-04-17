В Алматы более 50 автобусных маршрутов изменят схему движения

Транспортный холдинг Алматы выступил с заявлением об изменении схем движения отдельных маршрутов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Это будет связано с проведением спортивного мероприятия.

Так, как отмечено в уведомлении холдинга: 19 апреля с 06:00 до завершения "Almaty Half Marathon 2026" схемы движения общественного транспорта будут временно изменены.

№3

В западном направлении: проспект Абая – улица Момышулы – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Толе би – проспект Назарбаева, далее по схеме.

№4

В восточном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – проспект Райымбека, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Тургут Озала – улица Толе би – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме.

№15

В северном направлении: улица Есеналиева – улица Жарокова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Жарокова – улица Есеналиева, далее по схеме.

№18

В южном направлении: улица Байтурсынова – улица Толе би – улица Муканова – улица Сатпаева, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – улица Муканова – улица Курмангазы – улица Байтурсынова, далее по схеме.

№19

В южном направлении: улица Толе би – улица Момышулы – улица Шаляпина – улица Жарокова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Толе би, далее по схеме.

№21

В северном направлении: проспект Достык – проспект Абая – до конечного пункта "Дворец Республики".

В обратном направлении: от конечного пункта "Дворец Республики" – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – проспект Достык, далее по схеме.

№22

В восточном направлении: улица Жандосова – улица Муканова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Муканова – улица Жандосова – улица Ауэзова, далее по схеме.

№25

В восточном направлении: улица Жубанова – улица Утеген батыра – улица Толе би – улица Байтурсынова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Байтурсынова – улица Толе би – улица Утеген батыра – улица Жубанова, далее по схеме.

№28

В северном направлении: улица Дулати – улица Жакабаева – разворот по улице Дулати до конечного пункта "По требованию".

В обратном направлении: от конечного пункта "По требованию" – улица Дулати, далее по схеме.

№30

В южном направлении: проспект Сейфуллина – улица Толе би – улица Саина – разворот за улицу Саина – улица Саина – улица Шаляпина – улица Розыбакиева, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Толе би – проспект Сейфуллина, далее по схеме.

№31

В южном направлении: проспект Серкебаева – улица Утепова – улица Жарокова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы, далее по схеме.

№32

В южном направлении: улица Наурызбай батыра – улица Шевченко – улица Муканова – улица Жандосова – улица Сулейменова – улица Рыскулбекова – улица Мустафина – проспект Аль-Фараби, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова – улица Жандосова – улица Муканова – улица Курмангазы – улица Желтоксан, далее по схеме.

№34

В южном направлении: проспект Сейфуллина – улица Толе би – улица Момышулы – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Толе би – проспект Сейфуллина, далее по схеме.

№37

В западном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жубанова – улица Момышулы, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Саина – улица Жандосова – улица Яссауи – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Жубанова – проспект Алтынсарина, далее по схеме.

№38

Приостановлен до окончания забега.

№38А

Без изменений.

№44

В восточном направлении: без изменений.

В обратном направлении: проспект Абая – разворот на транспортной развязке – улица Муканова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина, далее по схеме.

№45

В восточном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жубанова – улица Момышулы – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Тимирязева – улица Ауэзова – до конечного пункта "Бульвар Бухар жырау".

В обратном направлении: от конечного пункта "Бульвар Бухар жырау" – улица Ауэзова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Жубанова – проспект Алтынсарина, далее по схеме.

№55

В восточном направлении: проспект Абая – улица Саина – до конечного пункта (Саина / Абая).

В обратном направлении: от конечного пункта (Саина / Абая) – улица Саина – улица Шаляпина – улица Момышулы – проспект Абая, далее по схеме.

№56

В южном направлении: улица Ауэзова – улица Толе би – улица Муканова – улица Жандосова – улица Ауэзова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Ауэзова – улица Жандосова – улица Муканова – улица Шевченко – улица Ауэзова, далее по схеме.

№57

В восточном направлении: улица Момышулы – улица Толе би – проспект Достык – проспект Абая, далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

№59

В южном направлении: улица Утеген батыра – улица Жубанова – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Жубанова – улица Утеген батыра, далее по схеме.

№62

В западном направлении: проспект Достык – улица Шевченко – улица Муканова – улица Жандосова – улица Сатпаева – улица Манаса, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жандосова – улица Сатпаева – улица Муканова – улица Толе би – проспект Достык – проспект Аль-Фараби, далее по схеме.

№63 / №63А

Приостановлены до окончания забега.

№64

В восточном направлении: улица Ушкемпирова – разворот на улицу Каппарова – заезд на парковку "Есентай" до конечного пункта.

В обратном направлении: улица Алматинская – до конечного пункта улица Алматинская – улица Жарокова – разворот на развязке в южном направлении – улица Вишнёвая, далее по схеме.

№65

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Достык, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Достык – улица Толе би, далее по схеме.

№66

В восточном направлении: улица Саина – улица Кабдолова – улица Утеген батыра – улица Толе би – улица Кунаева, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Достык – улица Шевченко – улица Ауэзова – улица Толе би – улица Утеген батыра – улица Кабдолова, далее по схеме.

№67

В южном направлении: улица Мустафина – проспект Аль-Фараби, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина, далее по схеме.

№68

Без изменений.

№70

В южном направлении: улица Тургут Озала – улица Толе би – проспект Достык – улица Кажымукана – улица Искандерова – улица Азербаева – улица Нурлыбаева, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Нурлыбаева – улица Азербаева – улица Искандерова – улица Кажымукана – проспект Достык – улица Толе би – улица Розыбакиева, далее по схеме.

№72

В южном направлении: проспект Райымбека – улица Утеген батыра – улица Кабдолова – проспект Алтынсарина – улица Жубанова – до конечного пункта "Мкр. №2".

В северном направлении: от конечного пункта "Мкр. №2" – улица Утеген батыра – проспект Райымбека, далее по схеме.

№77

В южном направлении: улица Розыбакиева – улица Толе би – улица Момышулы – улица Шаляпина – улица Розыбакиева, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Момышулы – улица Толе би – улица Розыбакиева, далее по схеме.

№79

В южном направлении: проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Муканова – улица Жандосова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жандосова – улица Яссауи – улица Шаляпина – улица Берегового – улица Жандосова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Назарбаева, далее по схеме.

№80

В южном направлении: улица Жамбыла – улица Муканова – улица Жандосова – улица Манаса, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Ауэзова – улица Жандосова – улица Муканова – улица Шевченко, далее по схеме.

№81

В южном направлении: улица Жамбыла – проспект Гагарина – до конечного пункта "улица Кабанбай батыра".

В обратном направлении: от конечного пункта "улица Кабанбай батыра" – проспект Гагарина – улица Толе би – улица Розыбакиева, далее по схеме.

№86

В северном направлении: проспект Назарбаева – улица Толе би – разворот на улицу Толе би – улица Саина – проспект Аль-Фараби – улица Мустафина, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Назарбаева, далее по схеме.

№90

Приостановлен до окончания забега.

№92

В восточном направлении: от конечного пункта "Мкр. Мамыр-1" – улица Момышулы – улица Толе би – улица Желтоксан, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Райымбека – улица Наурызбай батыра – улица Толе би – улица Момышулы – улица Жубанова – улица Саина – проспект Абая, разворот на улицу Ашимова – улица Яссауи – улица Шаляпина – улица Момышулы – до конечного пункта "Мкр. Мамыр-1".

№95

В восточном направлении: улица Момышулы – улица Толе би – проспект Достык, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Достык – улица Толе би – улица Момышулы – проспект Райымбека, далее по схеме.

№98

Приостановлен до окончания забега.

№101

В южном направлении: улица Момышулы – улица Шаляпина – улица Сатпаева – проспект Гагарина, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – улица Момышулы, далее по схеме.

№103

В южном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жубанова – улица Момышулы – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Жубанова – проспект Алтынсарина, далее по схеме.

№104

В южном направлении: улица Саина – улица Жандосова, далее до конечного пункта.

В обратном направлении: улица Шаймерденова – улица Жандосова – улица Яссауи – проспект Абая – улица Момышулы – улица Маргулана – улица Саина – разворот, далее по схеме. №109

В южном направлении: улица Момышулы – проспект Улугбека – улица Саина – проспект Абая – до конечного пункта (Абая / Саина).

В обратном направлении: от конечного пункта (Абая / Саина) – проспект Абая – улица Момышулы, далее по схеме.

№113

В южном направлении: улица Шевченко – улица Муканова – улица Жандосова – улица Жарокова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова – улица Жандосова – улица Муканова, далее по схеме.

№116

В южном направлении: улица Толе би – разворот на улицу Толе би – улица Саина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – проспект Гагарина, далее до конечного пункта.

В обратном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Толе би – улица Розыбакиева, далее по схеме.

№118

В восточном направлении: улица Саина – улица Жубанова – улица Утеген батыра – улица Толе би, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Калдаякова – улица Толе би – улица Саина, далее по схеме.

№119

В южном направлении: улица Толе би – улица Утеген батыра – улица Кабдолова – улица Саина – разворот на улицу Саина – улица Аскарова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Аскарова – улица Саина – проспект Аль-Фараби – улица Мустафина – улица Сулейменова – улица Токтабаева – улица Щепкина – улица Берегового – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Жубанова – улица Утеген батыра – улица Толе би, далее по схеме.

№120 / №120А

Приостановлены до окончания забега.

№121

В южном направлении: проспект Достык – улица Толе би – разворот на улицу Толе би – улица Саина – перенос конечного пункта на Парк Первого Президента.

В обратном направлении: от конечного пункта Парк Первого Президента – проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Толе би – проспект Достык, далее по схеме.

№123

В южном направлении: улица Шевченко – улица Муканова – улица Жандосова – улица Манаса – улица Тимирязева – проспект Серкебаева – улица Кожабекова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Розыбакиева – улица Левитана – проспект Серкебаева – улица Тимирязева – улица Ауэзова – улица Жандосова – улица Муканова, далее по схеме.

№124

В южном направлении: улица Брусиловского – улица Толе би – проспект Достык – улица Кажымукана – улица Искандерова – улица Азербаева – улица Нурлыбаева, далее до конечного пункта.

В обратном направлении: улица Нурлыбаева – улица Азербаева – улица Искандерова – улица Кажымукана – проспект Достык – улица Толе би – улица Тлендиева, далее по схеме.

№127

В южном направлении: проспект Назарбаева – улица Толе би – разворот на улицу Толе би – улица Саина – проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Алматинская (мкр. Казахфильм) – улица Есеналиева, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жарокова – улица Жандосова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Назарбаева, далее по схеме.

№128

В восточном направлении: проспект Райымбека – улица Утеген батыра – улица Толе би – проспект Достык, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Достык – улица Толе би – разворот на улицу Саина – улица Жандосова, далее по схеме.

№130

В южном направлении: улица Утеген батыра – улица Толе би – проспект Назарбаева, далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Назарбаева – улица Толе би – улица Утеген батыра, далее по схеме.

№135

В южном направлении: улица Розыбакиева – улица Толе би – разворот на улицу Толе би – улица Саина – перенос конечного пункта на Парк Первого Президента.

В обратном направлении: от конечного пункта Парк Первого Президента – проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Толе би – улица Розыбакиева, далее по схеме.

№137

В южном направлении: улица Жубанова – улица Момышулы – улица Шаляпина, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Жубанова, далее по схеме.

№205

В южном направлении: улица Толе би – разворот на улицу Толе би – улица Саина – улица Жандосова – улица Сулейменова, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Сулейменова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Толе би, далее по схеме.

№209

В западном направлении: улица Толе би – улица Байтурсынова – до конечного пункта "Никольский рынок".

В обратном направлении: от конечного пункта "Никольский рынок" – улица Байтурсынова – улица Жамбыла – улица Масанчи – улица Кабанбай батыра – проспект Сейфуллина – улица Толе би, далее по схеме.

№210

В западном направлении: улица Толе би – улица Байтурсынова – до конечного пункта "Никольский рынок".

В обратном направлении: от конечного пункта "Никольский рынок" – улица Байтурсынова – улица Жамбыла – улица Масанчи – улица Кабанбай батыра – проспект Сейфуллина – улица Толе би, далее по схеме.

№211

В северном направлении: ограничить движение до улицы Утегенова, далее движение в обратном направлении.

В обратном направлении: начало движения с улицы Утегенова – улица Дулати, далее по схеме.

№212

В восточном направлении: улица Жандосова – улица Яссауи – улица Шаляпина – улица Саина – улица Жандосова, далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

№224

В западном направлении: улица Толе би – улица Байтурсынова – до конечного пункта "Никольский рынок".

В обратном направлении: от конечного пункта "Никольский рынок" – улица Байтурсынова – улица Жамбыла – улица Масанчи – улица Кабанбай батыра – проспект Сейфуллина – улица Толе би, далее по схеме.

Троллейбусные маршруты (ТП1, ТП11, ТП12, ТП19, ТП25, ТП5, ТП6, ТП7, ТП9)

Приостановлены до окончания забега.

Материал по теме "Это не предел": казахстанец выиграл полумарафон в Берлине

Также ранее в акимате подробно рассказывали о том, какие дороги будут перекрыты в этот день.