"Это не предел": казахстанец выиграл полумарафон в Берлине

Казахстанец из Актобе Владимир Михайлов успешно выступил на одном из крупнейших беговых событий Европы – Берлинском полумарафоне. Он стал победителем в возрастной категории 60-64 года, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что полумарафон входит в престижную европейскую серию SuperHalfs.

В 2026 году он прошел в 45-й раз и стал рекордным по числу участников. Соревнования собрали более 42 тысяч участников со всего мира.

Сам Михайлов на странице в Instagram поделился некоторыми деталями своей победы.

"Чтобы не ехать на гонку просто туристом, устанавливаешь себе планку на результат, желательно повыше, чтобы было не скучно не только на гонке, но и на тренировках. Потом спокойно и размеренно страдаешь, почти ежедневно, до самого старта" – пишет казахстанец.

Михайлов показал результат 1 час 20 минут и 29 секунд. Отрыв от занявшего второе место британского спортсмена составил 1 минуту и 51 секунду.

По словам победителя, это не предел.

"Сдвинул свой результат почти на пять минут, бонусом прилетело первое место в своей возрастной, неожиданно, думал, что призеры бегают быстрее, чем я. Легкая эйфория. Есть ощущение, что это не предел, идем дальше!" Владимир Михайлов

