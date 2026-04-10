#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Спорт

"Это не предел": казахстанец выиграл полумарафон в Берлине

Владимир Михайлов, спортстмен, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 12:42 Фото: Instagram/rifmavk
Казахстанец из Актобе Владимир Михайлов успешно выступил на одном из крупнейших беговых событий Европы – Берлинском полумарафоне. Он стал победителем в возрастной категории 60-64 года, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что полумарафон входит в престижную европейскую серию SuperHalfs.

В 2026 году он прошел в 45-й раз и стал рекордным по числу участников. Соревнования собрали более 42 тысяч участников со всего мира.

Сам Михайлов на странице в Instagram поделился некоторыми деталями своей победы.

"Чтобы не ехать на гонку просто туристом, устанавливаешь себе планку на результат, желательно повыше, чтобы было не скучно не только на гонке, но и на тренировках. Потом спокойно и размеренно страдаешь, почти ежедневно, до самого старта" – пишет казахстанец.

Михайлов показал результат 1 час 20 минут и 29 секунд. Отрыв от занявшего второе место британского спортсмена составил 1 минуту и 51 секунду.

По словам победителя, это не предел.

"Сдвинул свой результат почти на пять минут, бонусом прилетело первое место в своей возрастной, неожиданно, думал, что призеры бегают быстрее, чем я. Легкая эйфория. Есть ощущение, что это не предел, идем дальше!"Владимир Михайлов

Ранее мы рассказывали, что мужская сборная Казахстана по боксу продолжает ковать "золото" ЧА-2026 в Улан-Баторе. Копилка боксеров пополнилась третьей медалью высшей пробы, которую завоевал Нурбек Оралбай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам – Токаев
13:21, Сегодня
Нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам – Токаев
Михаил Кукушкин выиграл второй "Челленджер" подряд
18:44, 03 марта 2024
Михаил Кукушкин выиграл второй "Челленджер" подряд
Токаев о Путине: Президент России – это лидер, который формирует глобальную повестку дня
09:03, 03 января 2024
Токаев о Путине: Президент России – это лидер, который формирует глобальную повестку дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: