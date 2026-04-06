Экопосты Алматы в действии: водителей массово штрафуют

В Алматы во время проверок автотранспорта на экологических постах выявили превышения по выбросам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в ТОО "Eco Almaty".

За неделю, с 30 марта по 4 апреля, провели 4 453 замера токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, из них 4 404 – на бензиновом двигателе и 49 – на дизельном.

"По результатам мониторинга превышения установленных норм выявлены у 715 автомобилей, в том числе 693 – по оксиду углерода (CO) и 22 – по дымности, что составляет порядка 16% от общего числа проверенных транспортных средств. По выявленным нарушениям сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ст. 334 Кодекса об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Мониторинг направлен на контроль экологической ситуации в городе и снижение уровня загрязнения воздуха от автотранспорта. Мероприятия проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

О том, что основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт, рассказали ранее в Министерстве экологии. В городе по состоянию на март 2026-го зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Ежедневно туда дополнительно въезжает еще около 400 тысяч машин.