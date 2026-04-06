#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
События

Экопосты Алматы в действии: водителей массово штрафуют

экопост в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 11:58 Фото: акимат Алматы
В Алматы во время проверок автотранспорта на экологических постах выявили превышения по выбросам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в ТОО "Eco Almaty".

За неделю, с 30 марта по 4 апреля, провели 4 453 замера токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, из них 4 404 – на бензиновом двигателе и 49 – на дизельном.

"По результатам мониторинга превышения установленных норм выявлены у 715 автомобилей, в том числе 693 – по оксиду углерода (CO) и 22 – по дымности, что составляет порядка 16% от общего числа проверенных транспортных средств. По выявленным нарушениям сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ст. 334 Кодекса об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

экопост в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 11:58

Фото: акимат Алматы

Мониторинг направлен на контроль экологической ситуации в городе и снижение уровня загрязнения воздуха от автотранспорта. Мероприятия проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

О том, что основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт, рассказали ранее в Министерстве экологии. В городе по состоянию на март 2026-го зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Ежедневно туда дополнительно въезжает еще около 400 тысяч машин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: