#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Общество

Областной экофестиваль "Таза Қазақстан – Таза Болашақ" в Актобе объединил 1500 участников

школа, рисование, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 17:01
В его рамках учащиеся школ области представили свои проекты и идеи по сохранению окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Масштабное мероприятие прошло на базе средней школы № 80, построенной в рамках национального проекта "Келешек мектептері", и стало яркой площадкой для продвижения экологических ценностей среди подрастающего поколения.

Глава региона Асхат Шахаров, принявший участие в экофестивале, отметил важность формирования экологической культуры с раннего возраста и подчеркнул, что подобные инициативы способствуют воспитанию ответственного отношения к природе.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Аким также напомнил, что два года назад по инициативе главы государства был запущен общенациональный проект "Таза Қазақстан". Сегодня эта инициатива получила широкую поддержку по всей стране и активно реализуется в Актюбинской области.

"Акция "Таза Қазақстан" направлена на решение актуальных экологических проблем: очистку территорий, озеленение и формирование экологической культуры. Важно понимать, что чистота начинается с каждого из нас и должна стать частью повседневной жизни. Представленные на фестивале проекты демонстрируют высокий уровень подготовки и искреннюю заинтересованность участников. Такие инициативы, как "Жасыл балабақша", "Жасыл мектеп", "Жасыл колледж", показывают, что экологическое воспитание уже становится важной частью системы образования. Особенно радует активность молодежи. Ваши идеи и проекты свидетельствуют о формировании ответственного, неравнодушного поколения, которое думает о будущем своей страны". Асхат Шахаров

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

В рамках программы экофестиваля гости смогли ознакомиться с рядом значимых проектов. Были представлены инициативы детских садов, школ и колледжей, демонстрирующие преемственность экологического воспитания на всех уровнях образования. Особый интерес вызвали выставка экопроектов и экспозиция молодых художников "ЭКО-ART", где через творчество поднимались актуальные экологические темы.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Ярким моментом мероприятия стал флешмоб на тему "Зеленый мир, рожденный из солнечного света", объединивший участников общей идеей сохранения природы и устойчивого будущего. В ходе флешмоба был исполнен гимн, посвященный акции "Таза Қазақстан".

Также глава региона вместе с учащимися, ветеранами сферы образования и депутатами маслихатов посадил саженцы во дворе школы № 80.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Напомним, в регионе активно реализуется проект "Школьное лесничество", инициированный акимом области. В его рамках школьники высаживают саженцы и ухаживают за ними, участвуя в практическом экологическом воспитании и формируя бережное отношение к природе с раннего возраста. Стоит отметить, что экологическое воспитание начинается уже в детских садах области, где детей с ранних лет учат ответственности за окружающую среду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: