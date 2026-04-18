Общество

До -3°С: какие регионы Казахстана накроют заморозки 19 апреля

листья, иней, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 14:40 Фото: pexels
На большей части территории Казахстана 19 апреля 2026 года сохранится погода без осадков под влиянием обширного антициклона. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

В то же время на западе, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами.

В горных районах юга и юго-востока и вовсе возможны осадки в виде дождя и снега.

Также отмечено, что в отдельных регионах прогнозируются туманы и усиление ветра, а на западе страны – пыльные бури.

"Ночью в северных регионах, в горных районах Туркестанской области, на севере и в предгорьях Алматинской области, а также в отдельных частях области Жетысу ожидаются заморозки до -2-3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, высокая пожарная опасность сохранится на западе Туркестанской и Жамбылской областей, а также на севере, юге и востоке области Жетысу.

Ранее РГП "Казгидромет" подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха за март 2026 года в 68 населенных пунктах Казахстана. Уровень загрязнения оценивался по четырем категориям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Названы регионы Казахстана, в которых 19 сентября ожидаются заморозки до -6°С
Ночные заморозки дойдут до пяти регионов Казахстана 2 октября
Ризабек Айтмухан "пригрозил" Кайлу Снайдеру в преддверии схватки за титул RAF
Чемпионка мира из Узбекистана "разбила" казахстанку и лишила её медали на первенстве Азии
"Кошмар казахстанских дзюдоистов" из Китая победил казаха и завоевал "бронзу" ЧА
Казахстанская дзюдоистка "дисквалифицировала" соперницу и забрала "бронзу" чемпионата Азии
