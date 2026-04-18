Смерть ребенка в больнице Карагандинской области проверит Минздрав

Фото: primeminister.kz
Минздрав выразил соболезнования родным ребенка, который умер в Карагандинской области, и сообщил о предстоящей всесторонней проверке качества оказанной медпомощи с привлечением независимых экспертов, сообщает Zakon.kz.

По данным облздрава, ребенка госпитализировали в инфекционный центр на вторые сутки после начала болезни. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

В ходе обследования врачи выявили крайне тяжелое состояние, вызванное сочетанной инфекцией с бактериальными, вирусными и грибковыми возбудителями. Заболевание также осложняли выраженный иммунодефицит и отсутствие вакцинации с рождения, сообщили в министерстве.

Минздрав заявил, что ребенку оказывали помощь в полном объеме по действующим клиническим протоколам. Тактику лечения несколько раз обсуждали на республиканских консилиумах с участием профильных специалистов, включая детского инфекциониста, пульмонолога и реаниматолога.

Врачи также рассматривали возможность применения ЭКМО, однако по итогам консилиумов этот метод не рекомендовали с учетом тяжести состояния и медицинских показаний.

Несмотря на интенсивную терапию и комплекс принятых мер, спасти ребенка не удалось.

"Следует отметить, что подобные случаи носят крайне сложный медицинский характер. Сочетание тяжелой инфекции, иммунодефицита и отсутствия вакцинации значительно повышает риски неблагоприятного исхода даже при своевременно начатом и полном объеме лечения", – добавили в Минздраве.

В ведомстве заверили, что по факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением независимых экспертов для объективной оценки оказанной медицинской помощи.

В министерстве призвали СМИ, блогеров и общественность опираться только на официальную и проверенную информацию, а также не делать преждевременных выводов.

Судя по информации в соцсетях, погибшей девочке был год и четыре месяца.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Полиция расследует смерть ребенка в больнице Жамбылской области
Полиция расследует смерть ребенка в больнице Жамбылской области
33-летний пожарный погиб в Карагандинской области
33-летний пожарный погиб в Карагандинской области
Женщина с ребенком потерялись в буран в степи Карагандинской области
Женщина с ребенком потерялись в буран в степи Карагандинской области
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Рыбакиной в Штутгарте
Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Рыбакиной в Штутгарте
Драмой завершился матч "Иртыша" в КПЛ
Драмой завершился матч "Иртыша" в КПЛ
