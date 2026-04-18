Смерть ребенка в больнице Карагандинской области проверит Минздрав
По данным облздрава, ребенка госпитализировали в инфекционный центр на вторые сутки после начала болезни. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.
В ходе обследования врачи выявили крайне тяжелое состояние, вызванное сочетанной инфекцией с бактериальными, вирусными и грибковыми возбудителями. Заболевание также осложняли выраженный иммунодефицит и отсутствие вакцинации с рождения, сообщили в министерстве.
Минздрав заявил, что ребенку оказывали помощь в полном объеме по действующим клиническим протоколам. Тактику лечения несколько раз обсуждали на республиканских консилиумах с участием профильных специалистов, включая детского инфекциониста, пульмонолога и реаниматолога.
Врачи также рассматривали возможность применения ЭКМО, однако по итогам консилиумов этот метод не рекомендовали с учетом тяжести состояния и медицинских показаний.
Несмотря на интенсивную терапию и комплекс принятых мер, спасти ребенка не удалось.
"Следует отметить, что подобные случаи носят крайне сложный медицинский характер. Сочетание тяжелой инфекции, иммунодефицита и отсутствия вакцинации значительно повышает риски неблагоприятного исхода даже при своевременно начатом и полном объеме лечения", – добавили в Минздраве.
В ведомстве заверили, что по факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением независимых экспертов для объективной оценки оказанной медицинской помощи.
В министерстве призвали СМИ, блогеров и общественность опираться только на официальную и проверенную информацию, а также не делать преждевременных выводов.
Судя по информации в соцсетях, погибшей девочке был год и четыре месяца.