#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Общество

Цифровая миграция: Казахстан внедряет прозрачные и быстрые алгоритмы въезда иностранцев

Фото: freepik
В Казахстане упрощены правила въезда, оформления виз и получения разрешений для инвесторов, специалистов и иностранных работников. Как разъяснили Zakon.kz в Министерстве труда и социальной защиты населения республики, новые меры направлены на привлечение кадров и развитие экономики.

По информации министерства, Казахстан ведет открытую и сбалансированную миграционную политику. В этой связи упрощен порядок въезда, оформления виз и получения разрешительных документов для инвесторов, представителей бизнеса и других категорий иностранных граждан.

"В рамках упрощенных и инвестиционных режимов предусмотрен широкий спектр преференций. В частности, инвесторы и предприниматели могут воспользоваться специальными визовыми режимами, ускоренными процедурами рассмотрения заявок, а также механизмами сопровождения инвестиционных проектов", – отметили в МТСЗН РК.

Так, упрощенные условия распространяются на иностранных граждан, прибывающих в Казахстан для осуществления трудовой деятельности, обладающих востребованными профессиями, а также на участников экономических и социальных проектов, при наличии ходатайства государственных органов.

В перечне востребованных специалистов особое внимание уделено ІТ-сфере (инженер по искусственному интеллекту, архитектор информационных систем, разработчик приложений, инженер по защите информации и другие). Сохраняется спрос и в сфере здравоохранения (нейрохирург, гематолог, онколог, врач лучевой диагностики и другие), креативной индустрии (графический дизайнер, звукооператор, техник графической анимации и другие), а также в области естественных наук, инженерии и обрабатывающей промышленности (инженер-технолог фармацевтической промышленности, инженер по лазерному оборудованию, бактериолог и другие).

Также благоприятные условия созданы для трудовой деятельности граждан государств – членов Евразийского экономического союза: Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация.

В рамках ЕАЭС граждане стран-участниц могут свободно трудоустраиваться в Казахстане без получения разрешений. Это обеспечивает высокую мобильность рабочей силы и способствует развитию экономического сотрудничества. При этом аналогичный принцип действует и для граждан Казахстана, работающих в странах союза.

Для иностранцев из стран, не входящих в ЕАЭС, действует выстроенная система привлечения рабочей силы, основанная на квотах и реальных потребностях рынка труда.

"Такой подход позволяет сохранять баланс между интересами экономики и защитой внутреннего рынка. Тем самым Казахстан формирует взвешенную и открытую миграционную политику", – пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С начала 2026 года выдано 5,1 тыс. разрешений на привлечение иностранных работников по востребованным специальностям, а трудовым иммигрантам – около 75 тыс.

На 2026 год квота на привлечение иностранной рабочей силы составляет 23,6 тыс. человек, а квота на привлечение трудовых иммигрантов – 221,8 тыс. человек.

Параллельно продолжается совершенствование миграционной политики, направленной на устойчивое развитие страны и повышение качества приема иностранных граждан, связывающих свое будущее с Казахстаном, в том числе планирующих получить гражданство.

"В этой связи внедряется обновленный механизм получения разрешения на постоянное проживание, основанный на современных цифровых подходах и принципах прозрачности", – добавили в министерстве.

Новый порядок предполагает поэтапную оценку кандидатов, включая проверку базовых знаний государственного языка, анализ анкетных данных, цифровой скоринг, а также проверки со стороны уполномоченных госорганов и итоговое собеседование.

Этот механизм ориентирован на тех, кто рассматривает Казахстан как страну для долгосрочного проживания и интеграции в общество.

Реализация данного подхода позволит более адресно и сбалансированно подходить к приему лиц на постоянное проживание, повысить эффективность миграционных процессов и укрепить социальную устойчивость.

Ранее стало известно, что в Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии "Болашак".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Упрощены правила въезда в Казахстан: что нужно знать иностранцам
11:26, 13 августа 2025
Упрощены правила въезда в Казахстан: что нужно знать иностранцам
Нужно ли разрешение при приеме иностранца на дистанционную работу
12:30, 26 октября 2023
Нужно ли разрешение при приеме иностранца на дистанционную работу
Привлечение иностранцев на работу: что изменится
10:46, 27 июня 2024
Привлечение иностранцев на работу: что изменится
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игрок "Елимая" заявил об упущенной победе в матче с "Астаной" в шестом туре КПЛ
15:18, Сегодня
Игрок "Елимая" заявил об упущенной победе в матче с "Астаной" в шестом туре КПЛ
15-летний казахстанский теннисист стал триумфатором турнира в Гуанчжоу
14:52, Сегодня
15-летний казахстанский теннисист стал триумфатором турнира в Гуанчжоу
Увольнения последуют в "Иртыше" после двух подряд поражений в КПЛ
14:32, Сегодня
Увольнения последуют в "Иртыше" после двух подряд поражений в КПЛ
Казахстан разгромили в финале командного турнира ЧА по дзюдо в Китае
14:09, Сегодня
Казахстан разгромили в финале командного турнира ЧА по дзюдо в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: