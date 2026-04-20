Что важно знать казахстанцам о смертельном заболевании, от которого не существует лекарства

Сегодня, 20 апреля 2026 года, пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана распространила важное предупреждение для граждан касательно бешенства – смертельного заболевания, от которого не существует лекарства, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, заболеваемость бешенством среди населения продолжает оставаться актуальной проблемой во всем мире, так как заболевание проявляется тяжелейшим поражением центральной нервной системы и смертельным исходом.

Бешенство встречается более чем в 150 странах, ежегодно от бешенства умирает свыше 55 тыс. человек в мире.

Как уточнили в Минздраве, за 2025 год по Казахстану было зарегистрировано 3 случая заболевания бешенства с летальным исходом (в 2024 году – 0).

"Обратилось за медицинской помощью по поводу укусов, оцарапывания и ослюнения животными 60 153 пострадавших, за первый квартал текущего года – 14 134, всем оказана медицинская помощь. С начала 2026 года случаев бешенства не было зарегистрировано". Пресс-служба МЗ РК

Отмечается, что для предупреждения возникновения и распространения заболеваемости бешенством среди населения медицинскими работниками, санитарно-эпидемиологической службой на постоянной основе проводится санитарно-просветительная работа по профилактике бешенства.

"Основной мерой борьбы с бешенством является незамедлительное получение курса вакцинации против бешенства и обильное промывание места укуса, оцарапывания, ослюнения 20% водно-мыльным раствором". Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве в целях предупреждения возникновения заболеваемости бешенством казахстанцам рекомендуют:

не контактировать с дикими животными, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;

в обязательном порядке проводить профилактические прививки против бешенства домашним животным;

в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

если контакта с животным, даже внешне здоровым, все же избежать не удалось, надо незамедлительно обратится в травматологический кабинет по месту жительства для проведения обработки раневой (ослюненной) поверхности и проведения курса вакцинации. Вакцинация проводится бесплатно. Обработку ран проводят с применением большой концентрацией водно-мыльного раствора (хозяйственное мыло);

ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

"Лекарства для лечения от заболевания бешенством не существует. Вакцина от бешенства для человека, укушенного больным животным, является единственным шансом выжить. Поэтому вакцинация должна быть проведена незамедлительно. Необходимо помнить, что эффективность специфического лечения (получение вакцины и иммуноглобулина от бешенства) находится в прямой зависимости от времени обращения за медицинской помощью после укуса". Пресс-служба МЗ РК

17 апреля 2026 года стало известно, что в Казахстане выявлены массовые нарушения в обороте лекарств, предназначенных для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).