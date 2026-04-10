Финансы

Казахстанцам массово снимут аресты со счетов, но не всем

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:42 Фото: пресс-служба МЮ РК (сгенерировано с помощью ИИ)
Сегодня, 10 апреля 2026 года, пресс-служба Министерства юстиции (МЮ) Казахстана распространила важную информацию касательно арестованных счетов граждан, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что в республике начата акция по снятию арестов со счетов должников.

"Министерство юстиции совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей с 6 по 30 апреля 2026 года запустила акцию по снятию арестов со счетов, предназначенных для получения определенных видов выплат".Пресс-служба МЮ РК

Уточняется, что аресты будут сниматься со счетов, на которые поступают:

  • заработная плата;
  • алименты;
  • пенсионные начисления;
  • государственные пособия.
"Для этого граждане могут зарегистрироваться в мобильном приложении Adilet.gov и через приложение подать заявление частному судебному исполнителю на снятие арестов со счетов".Пресс-служба МЮ РК

Аресты, как подчеркнули в ведомстве, будут сняты только при предоставлении подтверждающих документов (справка с места работы с указанием счета, на который поступает заработная плата, справка из ГЦВП о том, что счет является пенсионным, и т.д.).

"В свою очередь Министерство юстиции информирует, что снятие арестов со счетов не освобождает граждан от исполнения требований исполнительных документов (взыскание сумм, штрафов и так далее)", – предупредила пресс-служба МЮ РК.

26 января 2026 года стало известно, что у казахстанца на счетах в банке нашли и арестовали 30,7 млн тенге. Причину назвали в АФМ.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
