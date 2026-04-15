Уровень свободы человека в мире и как оценивается Казахстан

Казахстан по итогам 2025 года улучшил итоговый индекс свободы человека, сообщает Zakon.kz.

В сегодняшнем мире многие путают понятия “свобода человека” и “желание жить без каких-либо ограничений”. И вот здесь кроется тотальная ошибка, поскольку “жизнь без ограничений”, как правило, приводит к хаосу и анархии, что уже не является свободой.

В общем, если детально погрузиться в сам принцип определения “свободы человека”, то тут можно прийти к выводу – оно совсем не ограничивается одними демократическими ценностями, о которых все кричат из каждого утюга. Это целый комплекс факторов, делающий нашу с вами жизнь спокойней и самое главное – безопасней.

На этом фоне в Казахстане в рамках реализуемой идеологемы “Закон и порядок” заметно повышается и уровень свободы граждан, дающий им возможность беспрепятственно получать качественное образование, развиваться в профессиональном и личностном плане, безопасно путешествовать как по стране, так и за рубежом, заводить семью, без лишних опасений рожать и растить детей, зная, что их у тебя, без основательных на то причин, никто не отберет.

Это, к слову, подтверждается не только громкими словами, но и результатами международных исследований, где наша страна показывает постепенное улучшение свободного индекса свободы человека, что в свою очередь позволяет ей не только входить в число лидеров стран СНГ по этому показателю, но и уже обходить такие государства, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция и Китай.

Немного об исследовании

Индекс свободы человека, или “Human Freedom Index”, является глобальным исследованием с последующим составлением на его основе рейтинга.

Авторами данного исследования выступают специалисты Института Катона, канадского института Фрейзера и немецкого Фонда Фридриха Науманна. Всего в рейтинге используются статистические данные 165-ти государств мира, а сама оценка производится по более чем 10 критериям.

Наиболее важными из них являются:

верховенство права;

безопасность;

свобода передвижения;

свобода вероисповедания;

свобода слова и доступ к разносторонней информации;

масштабы государственного управления;

правовая база и защита прав собственности;

надежность денежной системы;

свобода международной торговли;

государственное регулирование бизнеса и труда.

По каждому из вышеперечисленных критериев выставляется оценка от 0 до 10 баллов, после чего полученный результат суммируется и выводится среднее число в том же диапазоне.

Страны с самыми высокими показателями

Свободнее всего, согласно мнению авторов исследования, ощущают себя граждане Швейцарии. Ее итоговый индекс свободы человека по итогам 2025 года достиг отметки в 9,15 балла.

Второе место по этому показателю в мире заняла Дания с итоговым индексом в 9,03 балла, а третье – Новая Зеландия. Там уровень свободы человека составители рейтинга оценили в 9,2 балла.

В десятке лучших в данном сегменте стран по итогам 2025 года также оказались: Ирландия (8,92 балла), Люксембург (8,88 балла), Эстония (8,85 балла), Финляндия (8,83 балла), Чехия (8,82 балла), Нидерланды (8,81 балла) и Австралия (8,79 балла).

Уровень свободы человека в СНГ

Наилучшими достижениями в области свободы человека на пространстве СНГ отмечается Армения. Она по итогам 2025 года заняла 51-е место в мире с 7,73 балла.

Второе место среди стран СНГ по этому показателю занял Кыргызстан (104-е место с индексом в 6,43 балла), а на третье, по итогам прошлого года, поднялся Казахстан (105-е место с индексом в 6,38 балла).

Следом за ними расположились Азербайджан (134-е место с индексом в 5,29 балла), Таджикистан (137-е место с индексом в 5,26 балла), Беларусь (140-е место с индексом в 5,20 балла) и Россия (152-е место с индексом в 4,86 балла).

Страны с низкими показателями

Несмотря на стремительно развивающуюся экономику, эффективный банковский сектор и активное внедрение новых технологий в систему госуправления и повседневную жизнь граждан, целый ряд стран по итогам 2025 года заметно ухудшили свои показатели в области свободы человека.

К их числу в данном случае можно отнести: ОАЭ (121-е место с индексом в 5,81 балла), Катар (128-е место с индексом в 5,49 балла), Турцию (144-е место с индексом в 5,10 балла) и Китай (149-е место с индексом в 4,93 балла).

Тем не менее, самыми низкими показателями индекса свободы человека в мире по состоянию на январь 2026 года, по версии составителей рейтинга, отметились Йемен (3,98 балла), Иран (3,78 балла) и Сирия (3,27 балла).