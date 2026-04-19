#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Казахстан ждут погодные контрасты: от заморозков до пыльных бурь

погода, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 18:14
На большей части Казахстана 20 апреля под влиянием обширного антициклона сохраняется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков "Казгидромет", на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в горных районах юга, юго-востока страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской, на севере, в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе Туркестанской, на западе Жамбылской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: