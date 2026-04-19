Казахстан ждут погодные контрасты: от заморозков до пыльных бурь

На большей части Казахстана 20 апреля под влиянием обширного антициклона сохраняется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков "Казгидромет", на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в горных районах юга, юго-востока страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской, на севере, в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе Туркестанской, на западе Жамбылской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля.