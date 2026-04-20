За преследование бывшей возлюбленной мужчину привлекли к уголовной ответственности

Настоящая драма разыгралась в области Абай. Там 28-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности за преследование бывшей возлюбленной. После расставания парень продолжал настойчиво оказывать знаки внимания девушке, а она их категорически не хотела принимать, сообщает Zakon.kz.

Пара давно разорвала отношения, девушка была уверена, что все кончено, вот только парень так не считал. Он и после расставания неоднократно беспокоил бывшую: приходил к ее дому и месту работы, звонил с разных номеров, отправлял сообщения, всячески пытаясь возобновить контакт. Его систематические действия оказывали моральное давление и причинили психологический вред женщине. Об этом рассказали в пресс-службе ДП области Абай 20 апреля 2026 года.

Дело дошло до суда, где молодого человека признали виновным и назначили ему наказание в виде 100 часов общественных работ. Навязчивого ухажера поставили на учет в службу пробации.

Осужденный признал некорректность своих поступков и заверил, что раскаивается. Он пообещал впредь не допускать подобного и уважать личные границы другого человека. Теперь за поведением мужчины следят полицейские.

