#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
476.97
562.59
6.27
Происшествия

Казахстанец слил фото своей обнаженной бывшей девушки и получил срок

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 00:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актау суд отправил за решетку жителя Актау, который за отказ продолжить отношения избил и распространил интимные материалы о бывшей возлюбленной, передает Zakon.kz.

Как пишет 14 апреля 2026 года издание Lada.kz, за нарушение личной неприкосновенности и частной жизни 23-летнего мужчину заключили на 3 года в тюрьму. Актауский городской суд в феврале этого года признал его виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни без согласия потерпевшей, а также в нанесении побоев.

Как установил суд, парень не смирился с желанием девушки прекратить с ним отношения и стал мстить. Так, он разместил в социальной сети с фейкового аккаунта материалы интимного характера о бывшей, а также донимал ее разборками – в ходе одной из них он несколько раз ударил ее мобильным телефоном.

Отвергнутого "ухажера" обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите (ч. 5 ст. 147 УК РК) и нанесении побоев (ч. 1 ст. 109-1 УК РК).

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Также с него взысканы компенсации, включая 1 млн тенге морального вреда в пользу потерпевшей.

"Защитник осужденного обжаловал приговор, настаивая на его отмене и указывая на нарушения в ходе следствия. Однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что вина полностью доказана совокупностью доказательств, включая показания свидетелей и результаты экспертиз", – говорится в сообщении.

В итоге приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что 25 млн тенге вымогала жительница области Жетысу у бывшего парня, угрожая распространить информацию личного характера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: