#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Общество

Успеет ли Казахстан построить АЭС к указанным ранее срокам – комментарий профильного агентства

Фото: pixabay
Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов 20 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал затянувшиеся сроки подписания документов по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представитель агентства отметил, что в каждой стране своя специфика и свой опыт строительства станции.

"У разных стран по-разному в зависимости от их законодательной модели. После утверждения ПСД (проектно-сметной документации) в среднем 7-8 лет (потребуется для строительства АЭС. – Прим. ред.)", – сказал Махамбетов.

Ранее сроком окончания строительства указывался 2035 год, и журналисты уточнили у него, может ли Казахстан не успеть достроить станцию к этому сроку.

"Ну, мы также обсуждаем этот вопрос, чтобы все задачи выполнять параллельно. Но ближе к подписанию всех документов со всеми сроками мы дадим обратную связь", – добавил Махамбетов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года.

Азамат Сыздыкбаев
