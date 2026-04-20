Дождь, гроза и ветер: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 21 апреля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области утром и днем на западе, юге и в горных районах дождь, гроза. В горах туман. Ветер юго-западный, на юго-западе и северо-востоке 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем порывы 15-23 м/с.

В области Жетысу днем в районе Алакольских озер порывы ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области на юге и востоке дождь, гроза. Ветер западный, на севере порывы 15 м/с.

В Алматинской области на востоке, в центре и в горах порывы ветра 15-20 м/с. В Конаеве и горных районах Алматы порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем на западе, юге и в центре дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью на северо-востоке 15-18 м/с. В Актау днем дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере дождь, гроза. Ночью и утром на востоке туман. Ветер юго-восточный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем дождь, гроза.

В Туркестанской области на юге и в горах дождь, гроза, шквал. В горных районах туман. Ветер юго-западный, на западе и юге 15-20 м/с. На западе чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем дождь, гроза, шквал, порывы ветра 15-20 м/с. В Туркестане днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью на севере и в центре ожидаются дождь, гроза.

В Костанайской области днем на западе, севере и юге дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на западе и севере 15-20 м/с. В Костанае днем дождь, гроза.

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроет циклон из Москвы.