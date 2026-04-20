Общество

Казахстанец влез в чужой дом через окно и украл драгоценности на полмиллиона тенге

золотые украшения, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 22:49 Фото: pixabay
Житель Жамбылской области пробрался в чужой дом через оконное отверстие и вынес ювелирные изделия почти на полмиллиона тенге. Однако история сельского вора неожиданно закончилась в суде, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылской области суд района Турара Рыскулова рассмотрел дело о краже с проникновением в жилище (п. 3) ч. 3 ст. 188 УК).

Инцидент произошел в феврале 2026 года в селе Когершин. Мужчина постучал в ворота одного из домов, а убедившись, что хозяев нет, решил воспользоваться ситуацией. Он проник внутрь через оконный проем и похитил драгоценности: цепочку, серьги, серебряный браслет, кулон и кольцо.

Общий ущерб составил 480 тысяч тенге. Позже подсудимый признался, что продал украшения, а деньги потратил на погашение долгов.

Как рассказали в пресс-службе суда, вина мужчины была подтверждена показаниями сторон, отпечатками пальцев и результатами экспертиз. На процессе подсудимый полностью признал вину, сообщил о возмещении ущерба и просил не лишать его свободы.

Потерпевшая подтвердила, что ущерб возмещен полностью, и просила суд о мягком наказании. Прокурор в свою очередь настаивал на лишении свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

Суд учел чистосердечное раскаяние, положительные характеристики мужчины, отсутствие судимостей и позицию потерпевшей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Кентау из ювелирного магазина похитили золотые украшения на 9 млн тенге.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Астанчанин взыскал почти полмиллиона тенге с ОСИ за потоп в квартире
Алматинец не смог заехать в аэропорт из-за "чужого" долга в 1,3 млн тенге
Золотые украшения на 1,5 млн украл у тещи житель Астаны
Клуб КПЛ остался без генерального менеджера
Царукян ответил, в каком случае примет титульный бой с Волкановски
Карлос Алькарас не смог гарантировать своё участие в "Ролан Гаррос" - 2026
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
