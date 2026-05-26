Общество

Масштабные полицейские отработки идут в Казахстане: раскрыта впечатляющая статистика первых дней

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 09:18 Фото: Zakon.kz
Сразу два республиканских оперативно-профилактических мероприятия (ОПМ) проходят в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 мая 2026 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД).

Так, с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а также повышения транспортной дисциплины среди водителей и пешеходов проводится республиканское ОПМ "Безопасная дорога".

"Особое внимание уделяется выявлению нарушений, влияющих на тяжесть последствий ДТП. Это управление транспортом в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, использование мобильных телефонов за рулем, а также нарушения правил перевозки пассажиров", – сообщили в МВД.

За период проведения ОПМ пресечено свыше 40 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Выявлено:

  • более 500 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения:
  • 397 фактов выезда на встречную полосу движения;
  • более 6 тысяч случаев использования мобильных телефонов при управлении транспортом;
  • свыше 4 тысяч транспортных средств, не прошедших обязательный технический осмотр.
"Выявлены факты нелегальной перевозки пассажиров, в том числе незаконной деятельности такси. Более 2600 транспортных средств водворены на специализированные стоянки", – дополнили в ведомстве.

Также в преддверии летних каникул проводится республиканская акция "Внимание, дети!", направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних.

"В рамках акции обследовано более 2 тысяч школ, проверено свыше 1300 школьных автобусов. Выявлены технически неисправные транспортные средства, приняты меры административного воздействия и выданы предписания на устранение нарушений", – рассказали в полиции.

Министерство внутренних дел призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть внимательными на дорогах и помнить, что безопасность каждого зависит от личной ответственности и культуры поведения на дороге.

25 мая МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и соцсетях в мошеннических схемах.

