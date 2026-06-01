Происшествия

В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков из южных регионов – МВД

обыски, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 14:11
В столице Казахстана пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов страны, подозреваемые задержаны, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 1 июня 2026 года, раскрыл начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов:

"Сотрудниками столичного подразделения по противодействию наркопреступности перекрыт устойчивый канал поставки наркотиков "каннабисной группы" из южных регионов страны. 26 мая в результате длительной разработки одновременно задержаны двое мужчин, у которых в ходе обыска автомашины и места жительства обнаружены и изъяты 3 кг и 7 кг гашиша шуского происхождения".

Он уточнил, что общий вес изъятых наркотиков составил более 10 кг.

"Начато досудебное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК, в рамках которого устанавливаются иные лица, причастные к транспортировке и перевозке наркотиков. Задержанные водворены в ИВС", – отметил Бахытжан Амирханов.

Спикер подчеркнул, что любые попытки наладить каналы поставки наркотиков в стране будут незамедлительно пресекаться.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изъяли партию афганского опия. Это произошло во время спецоперации, которую в Шымкенте совместно провели МВД Казахстана и Кыргызстана.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
