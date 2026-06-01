В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков из южных регионов – МВД
Фото: YouTube/PolisiaKz
В столице Казахстана пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов страны, подозреваемые задержаны, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 1 июня 2026 года, раскрыл начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов:
"Сотрудниками столичного подразделения по противодействию наркопреступности перекрыт устойчивый канал поставки наркотиков "каннабисной группы" из южных регионов страны. 26 мая в результате длительной разработки одновременно задержаны двое мужчин, у которых в ходе обыска автомашины и места жительства обнаружены и изъяты 3 кг и 7 кг гашиша шуского происхождения".
Он уточнил, что общий вес изъятых наркотиков составил более 10 кг.
"Начато досудебное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК, в рамках которого устанавливаются иные лица, причастные к транспортировке и перевозке наркотиков. Задержанные водворены в ИВС", – отметил Бахытжан Амирханов.
Спикер подчеркнул, что любые попытки наладить каналы поставки наркотиков в стране будут незамедлительно пресекаться.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изъяли партию афганского опия. Это произошло во время спецоперации, которую в Шымкенте совместно провели МВД Казахстана и Кыргызстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript