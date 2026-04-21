17 тысяч казахстанцев с инвалидностью получат квоты по трудоустройству

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года поделился планами по охвату лиц с инвалидностью рабочими квотами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что министерством до конца первого полугодия текущего года будет выработан подход по цифровому учету перечня организаций для исполнения квот.

"Будет внедрена цифровая служба занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью, которая обеспечит переход к модели проактивного сопровождения граждан до трудоустройства. Начиная с этого года мы планируем охватить квотой порядка 17 тысяч лиц с инвалидностью, что в 2 раза больше, чем в 2025 году", – сказал Ертаев.

По его словам, из 413,7 тысяч трудоспособных лиц с инвалидностью в прошлом году были заняты 110,8 тысяч человек, что составляет 30% от общего числа.

"Активными мерами содействия занятости охвачено более 25 тысяч лиц с инвалидностью. В рамках квотирования рабочих мест трудоустроено 8,1 тысяч человек", – добавил министр.

