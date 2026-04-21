#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

17 тысяч казахстанцев с инвалидностью получат квоты по трудоустройству

Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года поделился планами по охвату лиц с инвалидностью рабочими квотами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что министерством до конца первого полугодия текущего года будет выработан подход по цифровому учету перечня организаций для исполнения квот.

"Будет внедрена цифровая служба занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью, которая обеспечит переход к модели проактивного сопровождения граждан до трудоустройства. Начиная с этого года мы планируем охватить квотой порядка 17 тысяч лиц с инвалидностью, что в 2 раза больше, чем в 2025 году", – сказал Ертаев.

По его словам, из 413,7 тысяч трудоспособных лиц с инвалидностью в прошлом году были заняты 110,8 тысяч человек, что составляет 30% от общего числа.

"Активными мерами содействия занятости охвачено более 25 тысяч лиц с инвалидностью. В рамках квотирования рабочих мест трудоустроено 8,1 тысяч человек", – добавил министр.

О том, сколько получают казахстанцы по инвалидности, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью установили в Казахстане
10:36, 13 июня 2023
Квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью установили в Казахстане
Как казахстанцы, пострадавшие от паводков, получат пособия по инвалидности
13:13, 09 апреля 2024
Как казахстанцы, пострадавшие от паводков, получат пособия по инвалидности
Новый министр труда принес присягу в правительстве
10:13, 17 февраля 2026
Новый министр труда принес присягу в правительстве
Последние
Популярные
Читайте также
Известный журналист оценил победу Рыбакиной над лучшей российской теннисисткой
08:44, Сегодня
Известный журналист оценил победу Рыбакиной над лучшей российской теннисисткой
Наоя Иноуэ и Джесси Родригес начали переговоры о бое
08:19, Сегодня
Наоя Иноуэ и Джесси Родригес начали переговоры о бое
"Это может навредить мне": Алькарас объяснил, почему не спешит на корт
07:51, Сегодня
"Это может навредить мне": Алькарас объяснил, почему не спешит на корт
"Не люблю этого парня": Двалишвили высказался о конфликте с командой Нурмагомедова
07:19, Сегодня
"Не люблю этого парня": Двалишвили высказался о конфликте с командой Нурмагомедова
