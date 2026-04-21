В Казахстане усиливают мониторинг за трудоустройством лиц с инвалидностью

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на брифинге в правительстве заявил об усилении мониторинга за трудоустройством лиц с инвалидностью, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, каждым акиматом утверждается список организаций, куда лица с инвалидностью могут трудоустроиться.

"Мы посмотрели эти списки и увидели, что не все предприятия включаются в это. К примеру, нет там квазигосударственного и градообразующего сектора. И мы решили автоматизировать процесс формирования перечня таких организаций и взять эту функцию на себя. Мы определим список по каждому региону и городу. У нас есть база, мы знаем, какие предприятия там реально работают", – сказал Ертаев.

Он подчеркнул, что по закону работодатель обязан создать адаптивное рабочее место, если у лица с инвалидностью есть желание там трудоустроиться, если его организация включена в перечень.

"Инспекция труда будет усиливать мониторинг за этим", – пообещал министр.

