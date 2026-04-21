В Казахстане обещают до конца года повысить стандарты качества услуг для лиц с инвалидностью

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на заседании правительства пообещал повысить стандарты качества услуг для лиц с инвалидностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране реализуется Концепция инклюзивной политики до 2030 года.

"Планируется до конца текущего года обеспечить повышение стандартов качества специальных социальных услуг и расширение возможностей инклюзивной занятости", – сказал Ертаев.

Кроме того, он рассказал о том, что было сделано в этом направлении ранее. В частности, ратифицирован Марракешский договор по расширению доступа лиц с нарушением зрения к печатной информации.

"Законодательно урегулированы вопросы оказания услуг индивидуального помощника, предоставления услуг инватакси через портал социальных услуг, а также усилены нормы по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к информации. По итогам первого квартала утверждена методика определения гарантированной суммы возмещения стоимости технических средств реабилитации, с использованием сведений электронных магазинов", – добавил министр.

