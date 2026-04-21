Сколько средств планирует потратить государство на лиц с инвалидностью в 2026 году

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на заседании правительства озвучил сумму, которую планируется направить на поддержку лиц с инвалидностью, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодня в стране проживают порядка 752 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,7% от общей численности населения.

"Из них порядка 56% – это лица трудоспособного возраста, 29% пенсионного возраста, а 15% – дети. Совокупные расходы из государственного бюджета и государственного фонда социального страхования в текущем году составляют 1,1 трлн тенге", – сказал Ертаев.

Отмечается, что на портале социальных услуг зарегистрированы:

1017 поставщиков технических средств реабилитации;

785 поставщиков услуг по жестовому языку;

132 санаторно-курортные организации.

Ранее мы писали, что в Казахстане обещают до конца года повысить стандарты качества услуг для лиц с инвалидностью.