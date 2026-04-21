#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

Сколько средств планирует потратить государство на лиц с инвалидностью в 2026 году

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 09:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на заседании правительства озвучил сумму, которую планируется направить на поддержку лиц с инвалидностью, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодня в стране проживают порядка 752 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,7% от общей численности населения.

"Из них порядка 56% – это лица трудоспособного возраста, 29% пенсионного возраста, а 15% – дети. Совокупные расходы из государственного бюджета и государственного фонда социального страхования в текущем году составляют 1,1 трлн тенге", – сказал Ертаев.

Отмечается, что на портале социальных услуг зарегистрированы:

  • 1017 поставщиков технических средств реабилитации;
  • 785 поставщиков услуг по жестовому языку;
  • 132 санаторно-курортные организации.

Ранее мы писали, что в Казахстане обещают до конца года повысить стандарты качества услуг для лиц с инвалидностью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: