Общество

Доступная среда: что обязаны обеспечить по закону в Казахстане

Парковка для инвалидов, парковки для инвалидов, парковочные места для инвалидов, парковочное место для инвалидов, парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 10:11 Фото: Zakon.kz
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказал, какие требования заложены в законах Казахстана для обеспечения доступной среды для лиц с особыми потребностями, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил спикер, согласно ст. 17 Строительного кодекса РК, населенные пункты должны быть обеспечены оптимальными условиями и средствами доступа для всех категорий населения, включая маломобильные группы населения.

"Условия доступности закладываются уже на стадии проектирования и подлежат обязательному соблюдению в ходе строительства. Дополнительно при вводе объектов в эксплуатацию предусмотрено участие органов социальной защиты, которые подтверждают соответствие объектов требованиям доступности. При проектировании дорог в обязательном порядке должны предусматриваться пешеходные тротуары и переходы с учетом обеспечения безбарьерного доступа для маломобильных групп населения", – отметил Куандык Кажкенов.

Вопросы доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения реализовываются при проектировании и строительстве с соблюдением требований следующих государственных нормативов:

  • СН РК 3.06-01-2011 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
  • СП РК 3.06-02-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения";
  • РДС РК 3.01-05-2001 "Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения".

Указанные госнормативы предусматривают основные требования к:

  • парковочным местам;
  • ⁠пешеходным дорожкам;
  • входной группе, включая пандусы и лестницы;
  • лифтам и другим подъемным устройствам;
  • местам общего пользования.

Ранее Куандык Кажкенов рассказал, что делается для повышения доступности среды для маломобильных групп населения.

