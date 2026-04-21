Доступная среда: что обязаны обеспечить по закону в Казахстане

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказал, какие требования заложены в законах Казахстана для обеспечения доступной среды для лиц с особыми потребностями, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил спикер, согласно ст. 17 Строительного кодекса РК, населенные пункты должны быть обеспечены оптимальными условиями и средствами доступа для всех категорий населения, включая маломобильные группы населения. "Условия доступности закладываются уже на стадии проектирования и подлежат обязательному соблюдению в ходе строительства. Дополнительно при вводе объектов в эксплуатацию предусмотрено участие органов социальной защиты, которые подтверждают соответствие объектов требованиям доступности. При проектировании дорог в обязательном порядке должны предусматриваться пешеходные тротуары и переходы с учетом обеспечения безбарьерного доступа для маломобильных групп населения", – отметил Куандык Кажкенов. Вопросы доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения реализовываются при проектировании и строительстве с соблюдением требований следующих государственных нормативов: СН РК 3.06-01-2011 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

СП РК 3.06-02-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения";

РДС РК 3.01-05-2001 "Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения". Указанные госнормативы предусматривают основные требования к: парковочным местам;

⁠пешеходным дорожкам;

входной группе, включая пандусы и лестницы;

лифтам и другим подъемным устройствам;

местам общего пользования. Ранее Куандык Кажкенов рассказал, что делается для повышения доступности среды для маломобильных групп населения.

