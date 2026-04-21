Общество

Министр Нурбек прокомментировал внедрение нового теста в качестве альтернативы ЕНТ

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 10:55 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 21 апреля 2026 года в кулуарах Акорды прокомментировал внедрение нового теста в качестве альтернативы Единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что в этом году никаких изменений не будет, все по заранее объявленному графику.

"Мы идем по плану. Два пробных теста у нас уже прошли. Сейчас начинается первое основное ЕНТ, затем второе, третье и пятое – в августе для платных студентов. Со следующего года в пилотном режиме в качестве альтернативы будет подключаться новый тест. Он называется AIT (Admission Insight Test. – Прим. ред). Его разрабатывает одна из ведущих мировых компаний в области тестологии. Делегация ETS буквально вчера прибыла в Астану для проведения первых встреч с нашими филиалами. Я также провел с ними встречу. Пробный тест сохранится и в следующем году, поскольку основное опасение заключалось в том, что его могут отменить и оставить только одно ЕНТ", – сообщил Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что поэтому пробный формат будет сохранен. Это важно, поскольку такие тесты хорошо зарекомендовали себя как инструмент диагностики, позволяющий выявить слабые места.

"Таким образом, уже в следующем году появится альтернатива в виде нового теста. Преимущество нового теста в том, что он будет приниматься всеми филиалами зарубежных университетов. Поскольку это ETS – высокий стандарт качества, их тест автоматически будет признаваться в процедурах поступления. Иностранные университеты также будут его принимать. Фактически мы создаем тест на уровне SAT, ACT, GRE совместно с компанией, которая разрабатывала эти экзамены. Это дает серьезные преимущества новому формату. Но он будет предложен как альтернатива для всех абитуриентов", – озвучил он.

Министр напомнил, что если говорить об ЕНТ, основной экзамен останется, однако возможность прохождения пробных тестов также будет сохранена.

17 апреля 2026 года заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева выступала с важным заявлением о трансформации ЕНТ. Можно прочитать по этой ссылке.

Екатерина Елисеева
Читайте также
700 км от Астаны: названа новая потенциальная площадка для строительства АЭС
16:29, Сегодня
700 км от Астаны: названа новая потенциальная площадка для строительства АЭС
Саясат Нурбек сделал заявление по поводу ЕНТ-2024
11:17, 11 января 2024
Саясат Нурбек сделал заявление по поводу ЕНТ-2024
Как изменится ЕНТ в ближайшие годы
19:30, 26 сентября 2025
Как изменится ЕНТ в ближайшие годы
Читайте также
Одна из "грозных" соперниц Рыбакиной на "тысячнике" снялась с турнира
16:38, Сегодня
Одна из "грозных" соперниц Рыбакиной на "тысячнике" снялась с турнира
Хорватский вратарь "Астаны" вошёл в историю клуба
16:27, Сегодня
Хорватский вратарь "Астаны" вошёл в историю клуба
Арман Царукян хочет "вычеркнуть" Илию Топурию из UFC
16:08, Сегодня
Арман Царукян хочет "вычеркнуть" Илию Топурию из UFC
Янник Синнер высказался о травме Карлоса Алькараса
15:49, Сегодня
Янник Синнер высказался о травме Карлоса Алькараса
