Общество

В Казахстане рассматривают возможность пожизненных выплат для шахтеров

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 10:41 Фото: rawpixel
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность внедрения пожизненных выплат для шахтеров-регрессников, передает корреспондент Zakon.kz.

19 апреля ведомству представили механизм пожизненных выплат через договоры добровольного аннуитетного страхования.

"Вопрос регрессных выплат очень часто поднимается профсоюзами в последнее время. Мы в рабочей группе обсуждаем разные варианты, чтобы предусмотреть возможность пожизненных выплат. Но все это финансировать из бюджета невозможно, это нужно понимать. Здесь должны участвовать страховые компании, работодатели, пенсионный фонд и бюджет", – сказал Ертаев.

Он признался, что назвать даже примерный размер выплат сможет только к концу месяца.

"Мы предлагаем такую модель, но наши работодатели и страховые компании взяли время обсудить это и дать полезные предложения. На этой неделе у нас предполагается вторая встреча, сами расчеты мы ожидаем к концу месяца", – добавил министр.

Ранее были утверждены правила возмещения ущерба работникам ликвидированных шахт.

Азамат Сыздыкбаев
