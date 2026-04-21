В Казахстане рассматривают возможность пожизненных выплат для шахтеров

Фото: rawpixel

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность внедрения пожизненных выплат для шахтеров-регрессников, передает корреспондент Zakon.kz.

19 апреля ведомству представили механизм пожизненных выплат через договоры добровольного аннуитетного страхования. "Вопрос регрессных выплат очень часто поднимается профсоюзами в последнее время. Мы в рабочей группе обсуждаем разные варианты, чтобы предусмотреть возможность пожизненных выплат. Но все это финансировать из бюджета невозможно, это нужно понимать. Здесь должны участвовать страховые компании, работодатели, пенсионный фонд и бюджет", – сказал Ертаев. Он признался, что назвать даже примерный размер выплат сможет только к концу месяца. "Мы предлагаем такую модель, но наши работодатели и страховые компании взяли время обсудить это и дать полезные предложения. На этой неделе у нас предполагается вторая встреча, сами расчеты мы ожидаем к концу месяца", – добавил министр. Ранее были утверждены правила возмещения ущерба работникам ликвидированных шахт.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: