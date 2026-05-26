Летний отдых детей: проверить на судимость каждого сотрудника лагерей обещают в Минпросвещения

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании правительства 26 мая 2026 года рассказала, как будет организован летний отдых детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что в этом году впервые утверждены Правила организации оздоровления и отдыха детей в организациях образования. Согласно документу, в приемке готовности оздоровительных центров к летнему сезону участвуют заинтересованные государственные органы – СЭС, службы по чрезвычайным ситуациям, полиция, акимат, управление образования.

"Особое внимание уделено качественному составу специалистов, работающих в центрах отдыха: проводится проверка каждого сотрудника на судимость. Для повышения квалификации специалистов организованы курсы и семинары. К организации летнего отдыха привлекаются 120 тыс. педагогов-организаторов, а также более 12 тыс. студентов и волонтеров", – добавила она.

По ее словам, для безопасной и качественной организации летнего отдыха детей усилены механизмы обратной связи и оперативной помощи. В частности, колл-центры, созданные при управлениях образования, рассматривают обращения и вопросы граждан, связанные с летним отдыхом. Кроме того, контакт-центр "111" в летний период будет работать в усиленном режиме.

"Во всех организациях образования размещены QR-коды для прямого обращения детей за помощью", – подчеркнула министр.

В целом, как отметила Жулдыз Сулейменова, на летних каникулах будут функционировать 11 135 центров отдыха, а мерами отдыха и оздоровления будут охвачены 3,2 млн детей.

В республиканских центрах "Балдәурен" и "Бөбек" отдохнут 5 тыс. детей из числа победителей международных и республиканских предметных и IT-олимпиад, творческих и спортивных соревнований. В регионах аналогичная поддержка будет организована для 370 тыс. одаренных детей.

Кроме того, отдыхом будут охвачены 729 тыс. детей из социально малообеспеченных семей, 53 тыс. детей с особыми образовательными потребностями и 17 тыс. детей, нуждающихся в педагогическом внимании.

