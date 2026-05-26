#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
Общество

Летний отдых детей: проверить на судимость каждого сотрудника лагерей обещают в Минпросвещения

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 10:54 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании правительства 26 мая 2026 года рассказала, как будет организован летний отдых детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что в этом году впервые утверждены Правила организации оздоровления и отдыха детей в организациях образования. Согласно документу, в приемке готовности оздоровительных центров к летнему сезону участвуют заинтересованные государственные органы – СЭС, службы по чрезвычайным ситуациям, полиция, акимат, управление образования.

"Особое внимание уделено качественному составу специалистов, работающих в центрах отдыха: проводится проверка каждого сотрудника на судимость. Для повышения квалификации специалистов организованы курсы и семинары. К организации летнего отдыха привлекаются 120 тыс. педагогов-организаторов, а также более 12 тыс. студентов и волонтеров", – добавила она.

По ее словам, для безопасной и качественной организации летнего отдыха детей усилены механизмы обратной связи и оперативной помощи. В частности, колл-центры, созданные при управлениях образования, рассматривают обращения и вопросы граждан, связанные с летним отдыхом. Кроме того, контакт-центр "111" в летний период будет работать в усиленном режиме.

"Во всех организациях образования размещены QR-коды для прямого обращения детей за помощью", – подчеркнула министр.

В целом, как отметила Жулдыз Сулейменова, на летних каникулах будут функционировать 11 135 центров отдыха, а мерами отдыха и оздоровления будут охвачены 3,2 млн детей.

В республиканских центрах "Балдәурен" и "Бөбек" отдохнут 5 тыс. детей из числа победителей международных и республиканских предметных и IT-олимпиад, творческих и спортивных соревнований. В регионах аналогичная поддержка будет организована для 370 тыс. одаренных детей.

Кроме того, отдыхом будут охвачены 729 тыс. детей из социально малообеспеченных семей, 53 тыс. детей с особыми образовательными потребностями и 17 тыс. детей, нуждающихся в педагогическом внимании.

Ранее Жулдыз Сулейменова рассказала, какие экзамены будут сдавать выпускники школ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети
11:54, Сегодня
Полиция проверит персонал детских летних лагерей на предмет судимости
Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики
10:27, Сегодня
Запрещено проводить в ресторанах: глава Минпросвещения напомнила о выпускных вечерах в Казахстане
Семья, родители, родитель, дети, ребенок
12:06, 27 января 2026
В Минпросвещения пояснили, на что предусмотрены 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:02, Сегодня
"Уверенная игра": в СМИ высоко оценили разгром от Рыбакиной в первом раунде "Ролан Гаррос"
Ризабек Айтмухан
11:41, Сегодня
Громкой сенсации не произошло: Ризабек Айтмухан будет бороться в финале чемпионата Азии
Казахстанский палуан Узембаев поборется за &quot;золото&quot; чемпионата Азии во Вьетнаме
11:27, Сегодня
Казахстанский палуан Узембаев поборется за "золото" чемпионата Азии во Вьетнаме
Ерхан Абиль
11:24, Сегодня
Казахстанский "вольник" Абиль всухую победил местного борца и вышел в финал ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: