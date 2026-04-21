Зачем Казахстану четыре АЭС, объяснил Саткалиев

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 21 апреля 2026 года в кулуарах Акорды заявил, что Казахстану необходимо строительство не менее трех атомных электростанций, а в перспективе – и четвертой, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что стратегией развития атомной отрасли, утвержденной главой государства специальным указом, предусмотрено строительство в Казахстане не менее трех атомных станций к 2050 году.

"Как вы знаете, изначально мы всегда ориентировались на изменение и диверсификацию нашего энергетического баланса, вовлечение в энергобаланс источников, дружественных к окружающей среде, и атомная энергия является одной из наиболее эффективных базовых энергетических генераций с максимальным использованием отечественного сырья. В этой связи для Казахстана, обладающего вторыми в мире по величине урановыми ресурсами, развитие атомной энергетики является естественным, органическим путем развития, и в целом наши возможности по развитию атомной энергетики внутри страны безграничны ", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Он подчеркнул, что для обеспечения стабильности энергоснабжения страны, с учетом развитой электроэнергетической сети Казахстана, необходимо строительство не менее трех атомных станций, а в перспективе – и четвертой.

"Мы видим глобальный тренд, направленный на увеличение объемов генерации, в том числе атомной. Все крупные мировые экономические центры делают серьезный акцент на развитии атомной генерации. Китай планирует построить не менее 50 энергоблоков. Достаточно амбициозная программа реализуется в России. У Индии на атомном саммите во Франции, в Париже, на уровне руководства Евросоюза было объявлено о том, что отказ от атомной энергетики является стратегической ошибкой развития, и Евросоюз делает ставку на развитие атомных технологий, в частности малых модульных реакторов. Впервые за последние 20 лет объявлено о строительстве атомной станции и в Соединенных Штатах Америки", – поделился он.

Ранее Алмасадам Саткалиев озвучил ориентировочную стоимость строительства первой атомной станции в Казахстане.