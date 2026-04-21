700 км от Астаны: названа новая потенциальная площадка для строительства АЭС

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 21 апреля 2026 года в кулуарах Акорды заявил, что в Казахстане определены перспективные площадки для развития атомной энергетики, передает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев заявил, что в настоящее время все перспективные площадки детально изучены, и с учетом прогнозного энергобаланса, а также экологических и сейсмических требований безопасности в Казахстане определены несколько уникальных локаций для развития атомной энергетики.

"В первую очередь, это зона Прибалхашья, которая объективно может позволить строительство до шести крупных энергетических блоков. Есть Курчатов – площадка с хорошим потенциалом, где возможно развитие малых и средней мощности атомных реакторов. Есть Западный Казахстан, где уже имеется опыт эксплуатации энергетических установок, причем в комбинированном режиме, которые вырабатывали не только электрическую энергию, но и горячую воду, тепло, а также обеспечивали цикл опреснения. То есть здесь мы также видим определенный потенциал. Но есть и другие площадки в Казахстане, которые мы сейчас изучаем", – озвучил он.

По его словам, в частности, с учетом прогнозного энергобаланса Костанай в отдаленной перспективе – через 20-30 лет – также может рассматриваться как потенциальная площадка для строительства атомных станций в Казахстане.

Ранее Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстану необходимо строительство не менее трех атомных электростанций, а в перспективе – и четвертой.