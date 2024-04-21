В Казахстане прогнозируют дождь с грозой на 22 апреля
Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 22 апреля, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений погоды, на большей части страны пройдут дожди, за исключением северо-западных, западных и центральных регионов.
"На большую часть территории Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге ожидаются шквал, пыльная буря. И только на северо-западе, крайнем севере и в центре страны ожидается без осадков".РГП "Казгидромет"
Ранее мы писали о прогнозе погоды с 21 по 23 апреля в трех мегаполисах Казахстана.
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