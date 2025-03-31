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События

Гроза, снег и туман: штормовое предупреждение объявили на 1 апреля в Казахстане

штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 18:15 Фото: pixabay
В 12 областях Казахстана на 1 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью на востоке, юге дождь. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. На северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на северо-востоке, в центре области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с.

Днем в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области дождь. В Караганде ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

В Акмолинской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), на западе, севере области гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ночью и утром на западе, юго-востоке области туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В период с 1 по 4 апреля 2025 года в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Ранее сообщалось, что 28-градусная жара вскоре нагрянет в Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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