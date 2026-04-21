#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

Почти летняя жара до +27°С и ливни обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент 22-24 апреля

ветка, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 15:16 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – 22, 23 и 24 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, три крупнейших мегаполиса Казахстана накроют почти летняя жара и ливни.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 апреля: переменная облачность, в первой половине ночи, в конце дня небольшой дождь, гроза. Ветер южных направлений ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +22+24°С.
  • 23 апреля: переменная облачность, ночью дождь, в первой половине дня дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С.
  • 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
  • 23 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.
  • 24 апреля: переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, в конце дня сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
  • 23 апреля: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +18+20°С.
  • 24 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.

Материал по теме

Когда в Алматы придет настоящее тепло: синоптик назвал сроки

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроет циклон из Москвы. Каких в связи с этим сюрпризов ждать от погоды 21-23 апреля 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жара, дожди с грозами вернутся в Астану, Алматы и Шымкент
17:17, 21 апреля 2025
Жара, дожди с грозами вернутся в Астану, Алматы и Шымкент
6-градусный мороз и тепло до +28°С: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 22-24 октября
15:59, 21 октября 2025
6-градусный мороз и тепло до +28°С: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 22-24 октября
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 22 по 24 июня
17:29, 21 июня 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 22 по 24 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович оценил вероятность участия в "Мастерсе" в Риме
15:01, Сегодня
Новак Джокович оценил вероятность участия в "Мастерсе" в Риме
Блогер заглянул в раздевалку Бублика на "Мастерсе" в Мадриде
14:43, Сегодня
Блогер заглянул в раздевалку Бублика на "Мастерсе" в Мадриде
Неожиданная привилегия: почему UFC оберегает Топурию от Царукяна
14:28, Сегодня
Неожиданная привилегия: почему UFC оберегает Топурию от Царукяна
Обладатель Кубка Дэвиса из Казахстана разобрался с украинцем на старте турнира
14:10, Сегодня
Обладатель Кубка Дэвиса из Казахстана разобрался с украинцем на старте турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: