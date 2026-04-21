Почти летняя жара до +27°С и ливни обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент 22-24 апреля

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – 22, 23 и 24 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, три крупнейших мегаполиса Казахстана накроют почти летняя жара и ливни. Прогноз погоды по Астане 22 апреля: переменная облачность, в первой половине ночи, в конце дня небольшой дождь, гроза. Ветер южных направлений ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +22+24°С.

23 апреля: переменная облачность, ночью дождь, в первой половине дня дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С.

24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С. Прогноз погоды по Алматы 22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

23 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

24 апреля: переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +18+20°С. Прогноз погоды по Шымкенту 22 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, в конце дня сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

23 апреля: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +18+20°С.

24 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.

