Глава Минтруда высказался о работающих подростках в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года прокомментировал вопрос о том, что делается для защиты прав работающих подростков, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что летом многие подростки в Казахстане вместо того, чтобы отдыхать, будут работать. Они уточнили, что юные казахстанцы таскают на себе тяжелые рюкзаки, работая курьерами, доставщиками и так далее. Также они поинтересовались, что делается для защиты их прав.

"Я уже говорил, что 1,7 млн подростков могут работать. Сколько из них работает – я там назвал, там цифра гораздо меньше. Поэтому мы не ставим такую цель, чтобы наши подростки работали – наступил летний период, нужно отдыхать. Но суть доклада была в том, что, если они работают, уважаемые работодатели, будьте добры, обеспечить все меры безопасности, выплату заработной платы, заключение трудовых соглашений и так далее. Вот в такой посыл был", – заявил Аскарбек Ертаев.

26 мая 2026 года Ертаев рассказывал, что на сегодняшний день в Казахстане занятостью охвачены 5,3 тыс. подростков.