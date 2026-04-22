Общество

Вброс о перекрытиях улиц: акимат Астаны сделал резкое заявление

Фото: pixabay
Акимат Астаны опроверг информацию о графике перекрытий улиц 22-24 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному заявлению столичного ведомства:

"Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы детализированном графике перекрытий улиц в Астане в период 22-24 апреля 2026 года не соответствует действительности".

В пресс-службе обращают особое внимание, что указанный текст с конкретными временными интервалами и перечнем улиц является недостоверным.

Ранее, как уточнили специалисты, сообщалось лишь о возможных временных ограничениях движения на отдельных участках улично-дорожной сети.

"Сообщение с разбивкой по датам, времени и улицам не является официальным и не соответствует действительности".Пресс-служба акимата Астаны

Казахстанцев в очередной раз попросили доверять исключительно официальным источникам информации, а также воздерживаться от распространения непроверенных сообщений.

Тем временем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы рассказывали, что в городе проходит операция "Перегруз", цель которой – сохранить дорожную инфраструктуру и повысить безопасность.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
