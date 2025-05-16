Полностью перекрытые улицы Астаны: акимат опубликовал список и назвал сроки открытия
Фото: pixabay
В пресс-службе акимата Астаны сегодня, 16 мая 2025 года, предоставили информацию о текущей ситуации по ремонту дорог, сообщает Zakon.kz.
Улицы, перекрытые полностью:
- с 20 апреля по 20 августа закрыта ул. К. Кайсенова на участке ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик (альтернативное движение имеется по внутриквартальным проездам);
- с 9 апреля по 30 августа закрыта ул. Куйши Дина от школы Мирас до пр. М. Жумабаева;
- с 29 апреля по 30 августа закрыта улица Ж. Молдагалиева от ул. Е-41 до ул. Е-32 (при этом движение организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам).
Улицы, перекрытые частично:
- с 11 по 17 мая закрыта ул. Ч. Айтматова от ул. Ж. Молдагалиева до пр. Улы Дала (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
- с 10 по 20 мая закрыт мост Аркар (М1) (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
- с 9 по 17 мая закрыт пр. М. Жумабаева от пр. Б. Момышулы до ул. Балкантау (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
- с 1 мая по 1 августа закрыта транспортная развязка на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева (при этом движение организовано по временной дороге путем смещения 6 полос в обоих направлениях);
- с 14 по 17 мая закрыт пр. Улы Дала от пр. Кабанбай батыра до пр. Мангилик Ел (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
- с 14 по 22 мая закрыта ул. Домалак ана от шоссе Коргалжын до ул. К. Мухамедханова (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
- с 15 по 20 мая закрыт пр. Тауелсиздик от ул. Кажымукана до ул. Куйши Дина (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
- с 12 по 17 мая закрыта ул. Фахд бен Абдул Азиз от ул. К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях).
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