Общество

В Казахстане приостановили обучение в некоторых автошколах – важное заявление МВД

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 09:50
Территориальными подразделениями Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана организованы проверки деятельности автошкол. В настоящее время подготовку водителей осуществляют 727 автошкол, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля 2026 года, из заявления ведомства.

"По результатам проверок выдано 20 предписаний на устранение недостатков ввиду отсутствия на автодромах необходимых дорожных знаков, разметки, освещения, неисправности транспортных средств. Кроме того, выявлено 59 учебных организаций, которые для подготовки водителей использовали автотранспорт, не прошедший обязательный технический осмотр и не имеющие страховые полиса. В результате на сегодняшний день Комитетом административной полиции МВД приостановлена подготовка 701 учебной группы автошкол", – рассказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Актоты Боранова.

Она напомнила, что ведение учета автошкол и регистрации учебных групп осуществляется в информационной системе (ИС) "Автошкола".

"С помощью ИС "Автошкола" в режиме реального времени можно проверить законность выданного свидетельства, почасовую программу обучения, учет учебного автотранспорта", – объяснила Актоты Боранова.

Вместе с тем представитель МВД добавила, что:

"В целях дальнейшего усиления контроля за деятельностью учебных организации разработан законопроект по внесению изменений в Закон РК "О дорожном движении", предусматривающих переход от уведомительного порядка открытия автошкол к разрешительному, а также внедрение механизмов государственного контроля за их деятельностью".

В настоящее время, как уточнила Актоты Боранова, законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

14 апреля 2026 года в МВД объяснили, почему в Казахстане планируется изменить правила сдачи экзаменов на водительские права.

Динара Халдарова
