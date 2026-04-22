Общество

Депутатам маслихатов будут возмещать командировочные расходы – Мажилис одобрил закон

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 11:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса 22 апреля 2026 года одобрили в первом чтении поправки в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, законопроект направлен на усиление регионов и повышение статуса местного самоуправления.

"Проект законодательно закрепляет понятия собрания и собрания местного сообщества с четким разграничением. Собрание является органом самоуправления, а собрание – формой участия жителей. Уточнен порядок формирования и функции территориальных советов. До этого норма о территориальных советах практически не работала и не применялась. Это позволяет жителям крупных аулов и городов больше участвовать в управлении", – сказала Смышляева.

Другим направлением поправок стало усиление роли маслихатов.

"Депутаты участвуют в контроле за выполнением планов, принятых после встреч акимов с населением. Также депутатам предоставляется возможность инициировать внесение поправок в бюджет, участвовать в работе бюджетной комиссии и другие возможности. Будет расширено участие маслихатов в управлении коммунальными объектами. Депутатские запросы депутатов маслихата теперь оглашаются в открытом доступе", – отметила депутат.

Также будут усилены социальные гарантии депутатов маслихата. В частности, предусмотрено возмещение командировочных расходов. Также в случае ликвидации маслихата депутатам, работающим на постоянной основе, предоставляются выплаты.

Кроме того, устанавливается порядок назначения и освобождения от должности руководителя аппарата маслихата. Теперь эта компетенция передается непосредственно председателю маслихата. Руководителю аппарата предоставляется компетенция управления кадрами и назначения работников аппарата.

В случае ликвидации маслихата решается вопрос, касающийся деятельности руководителя аппарата.

"В рамках исполнения поручений президента на диалоговой площадке с акимами сел и на форуме депутатов маслихата законопроект дополнен рядом предложений. В том числе введены нормы, направленные на усиление финансовой самостоятельности регионов. Местные бюджеты дополнительно получают три разных платежа и штрафы. Таким образом, органы местного самоуправления получают больше свободы в распределении средств и принятии решений", – подчеркнула Смышляева.

Еще одно важное направление – повышение прозрачности и цифровизация деятельности маслихата. Например, вводятся требования к онлайн-показу сессий, публикации документов и ведению переписки. Законопроект усилит ответственность депутатов и ограничит срок полномочий председателя маслихата.

20 апреля мы писали о том, что в Казахстане планируют реформу местного самоуправления.

Азамат Сыздыкбаев
