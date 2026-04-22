Штрафов оказалось мало: в Астане ужесточили наказание для водителей

В Астане приняли жесткие меры против водителей, допускающих систематические, демонстративные и дерзкие нарушения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры:

"Агрессивное вождение, превышение скорости и опасное маневрирование создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан и требуют принципиальной правовой оценки. Одних штрафов в ряде случаев недостаточно для предупреждения подобных нарушений. В отношении водителей, допускающих систематические, демонстративные и дерзкие нарушения, применяется более строгий подход: их действия дополнительно квалифицируются по ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК, предусматривающей административный арест до 15 суток".

По данным надзорного органа, по указанной статье к ответственности уже привлечены несколько лиц.

"Все они ранее неоднократно привлекались к административной ответственности в виде штрафов, однако это не оказало на них должного профилактического эффекта". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Как подчеркнули в столичной прокуратуре, речь не идет о единичных случаях незначительного превышения скорости.

"Принятые меры касаются тех водителей, которые сознательно и злонамеренно игнорируют требования закона, действуют с явным пренебрежением к окружающим, демонстративно нарушают правила, нередко сопровождая это бахвальством и размещением своих "нарушений" в социальных сетях. Такие действия, совершаемые в общественных местах, создают реальную угрозу другим участникам дорожного движения, нарушают общественный порядок и спокойствие граждан, а по своему характеру выходят за рамки обычного административного правонарушения и приобретают признаки мелкого хулиганства". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Прокурор Астаны Габит Муканов отметил, что применение мер, связанных с изоляцией злостных правонарушителей, направлено на формирование нетерпимости к агрессивному вождению и снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

"Прокуратура столицы призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять уважение к окружающим и помнить, что безопасность на дороге – это общая ответственность", – заключили в пресс-службе надзорного органа.

