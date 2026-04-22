В Астане прошли переговоры Токаева и президента Грузии
По данным пресс-службы Акорды, собеседники рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-грузинских отношений.
Так, глава Казахстана подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, и подтвердил готовность придать двустороннему взаимодействию новый качественный импульс.
Также президенты отметили поступательную динамику сотрудничества и акцентировали внимание на необходимости наращивания торгово-экономических связей.
Кроме того, подчеркнута значимость реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, расширения деловых контактов, а также эффективного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран.
Фото: akorda.kz
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и Михаил Кавелашвили также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.
