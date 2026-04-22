Почему учителя не хотят становиться директорами школ, рассказала депутат
Фото: Zakon.kz
Депутат Вера Ким на пленарном заседании Мажилиса 22 апреля 2026 года указала на критическую нехватку директоров школ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, в сфере управления школами имеются проблемы.
"По информации Министерства просвещения, на 16 апреля 2026 года в государственных школах вакантны 454 должности директоров, что составляет 6,5% от общего числа школ, то есть фактически в каждой пятнадцатой школе не назначен руководитель. Для понимания масштаба: в международной практике уровень 1-3% уже считается чувствительным, а свыше 5% требует системных решений. В нашей стране – 6,5%", – сказала она.
По ее словам, дефицит имеет выраженный территориальный характер.
"Из 454 вакансий 399 – в сельских школах и 56 – в городских. Наиболее острая ситуация наблюдается в Акмолинской области – 63 вакансии, Северо-Казахстанской области – 56 и Карагандинской – 49. Кроме того, 295 вакансий приходится на малокомплектные школы, что составляет порядка трех четвертей сельских вакансий. Причины нежелания педагогов становиться директорами школ понятны. Ответственность выше, зарплата ниже, чем у рядового учителя", – отметила Вера Ким.
Для решения проблемы она предлагает усилить меры по привлечению и закреплению директоров в сельских школах, пересмотреть и выработать дифференцированные подходы к ротации управленческих кадров в сельской местности, а также повысить привлекательность управленческих должностей.
Правила назначения директоров и учителей школ в Казахстане обновили в декабре 2024 года. Кандидат должен соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям к соответствующей вакантной должности.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript