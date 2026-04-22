"Таза жағалау": волонтеры Карагандинской области очищают берега Нуры и меняют отношение к экологии

В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района прошла экологическая акция "Таза жағалау", объединившая около 100 неравнодушных жителей, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры вышли на берег реки Нура, чтобы очистить прибрежную территорию от бытового мусора и привести ее в порядок.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

За несколько часов участникам удалось значительно улучшить санитарное состояние побережья. Мешки с отходами, очищенные участки берега и приведенные в порядок зоны отдыха стали результатом совместной работы. Организаторы отмечают, что подобные инициативы не только решают экологические проблемы, но и формируют ответственное отношение к окружающей среде.

"Чистота окружающей среды зависит от каждого из нас. Такие акции не только улучшают экологическую ситуацию, но и объединяют людей вокруг общей цели — защиты природы". И.о. директора Молодежного ресурсного центра Бухар-Жырауского района Ернат Абутаев

Акция вышла за пределы офлайн-формата. В социальных сетях прошла онлайн-кампания "Өзіңнен баста" ("Начни с себя"), в которой приняли участие молодежь, экоактивисты и блогеры. Публикации с хештегом #ТазаҚазақстан привлекли внимание широкой аудитории к вопросам экологии и личной ответственности каждого.

Акция прошла в рамках национального проекта "Таза Қазақстан". Ее главная цель – снижение уровня загрязнения окружающей среды, вовлечение жителей в экологические проекты и создание комфортной и безопасной среды для жизни.

Организаторы уверены, что именно такие шаги, пусть и локальные, формируют экологическую культуру общества и становятся основой для более масштабных изменений.