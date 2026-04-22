Общество

23 апреля Казахстан накроют дожди, ветер и заморозки

Фото: unsplash
На большей части территории Казахстана в четверг, 23 апреля 2026 года, погодные условия будут формироваться под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению синоптиков РГП "Казгидромет", в этот день ожидаются дожди с грозами, местами – сильные осадки.

"На северо-востоке, в центре и на юге страны прогнозируются сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в отдельных регионах сохранится сложная ветровая обстановка: на территории республики ожидается усиление ветра, а на юго-западе – шквалистые порывы и пыльные бури.

В западных, северных и горных районах юга возможны туманы.

Также, по прогнозу специалистов, ночью в восточной части Актюбинской области, а также на западе и севере Костанайской области прогнозируются заморозки до -2-3 °C.

В дополнительной части отмечено, что в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность: высокая – в западной части Жамбылской области, на севере и востоке Жетысу, на западе Туркестанской области и в центре области Абай. Чрезвычайная – на юге Жетысу и крайнем западе Туркестанской области.

Ранее мы уже рассказывали, что в Казахстане в ближайшие три дня из-за циклона из районов Москвы ожидаются погодные качели – от ливней до жары в +32°С.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
