Экономика и бизнес

В Нацбанке объяснили, будут ли ограничивать использование средств Нацфонда

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 11:53 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова 23 апреля 2026 года в кулуарах Сената заявила, что трансферты из Национального фонда уже значительно сокращены контрциклическим бюджетным правилом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, рассматривает ли Нацбанк введение жестких ограничений на использование средств Нацфонда.

"Я хочу напомнить, что у нас вступило в силу контрциклическое бюджетное правило. И вот после изменений, после нового Налогового кодекса, планируемые трансферты из Национального фонда значительно сокращены. В прошлом году трансферты – это гарантированный и целевой трансферт – составили более 5,2 трлн тенге. На этот год размер трансферта установлен в районе 2,2 трлн тенге. Это уже значительное сокращение, потому что в этом году не были запланированы целевые трансферты, а только гарантированные трансферты", – озвучила Алия Молдабекова.

По ее словам, это позволяет намного меньше изымать из Национального фонда, а Национальному банку как управляющему, сконцентрироваться больше на вопросах управления и приумножения фонда.

"Я напомню, что в прошлом году у нас был рекордный доход по Национальному фонду, который составил 8,7 млрд долларов. И несмотря на то, что в прошлом году еще размер трансфертов был достаточно большой, размер фонда вырос. Если на конец 2023 года он составлял 58,8 млрд, то на конец 2025 года он составлял уже 63,9 млрд. Сейчас текущая рыночная стоимость Национального фонда – 64,6 млрд долларов", – сказала спикер.

Также представители СМИ поинтересовались, планируется ли введение какого-либо лимита на использование средств Национального фонда.

"По крайней мере, у нас в соответствии с контрциклическим бюджетным правилом трансферты теперь будут ограничены. Гарантированный трансферт жестко ограничен бюджетным правилом при очень консервативной цене на нефть, а целевой трансферт – он ограничен потолком, который существует по государственным расходам", – заявила Алия Молдабекова.

10 апреля 2026 года в Нацбанке разъяснили новые правила валютных операций.

Нацбанк направит миллиард долларов на развитие технологий и инфраструктуры
17:36, 29 января 2026
Что происходит с долларом и тенге, объяснили в Нацбанке
16:42, 10 апреля 2026
Нацбанк назвал основные причины роста активов Нацфонда
10:00, 16 июля 2025
Новый руководитель "Актобе" познакомился с тренерами и игроками команды
11:27, Сегодня
Топовый боец UFC из Узбекистана отказался от боя на крупном турнире
11:06, Сегодня
Два сета решили судьбу матча легенды казахстанского тенниса на турнире в Южной Корее
10:45, Сегодня
Схему управления могут изменить в "Актобе" из-за слухов о назначении топ-менеджера
10:30, Сегодня
