Почему в Казахстане хотят повысить порог для снятия пенсионных накоплений

В связи с активным интересом общественности и многочисленными вопросами в пресс-службе АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) 20 мая 2026 года разъяснили планируемые изменения методики расчета порогов минимальной достаточности (ПМД), сообщает Zakon.kz.

В фонде уточнили, что целью пересмотра методики расчета ПМД является повышение требований к минимальной сумме пенсионных накоплений, необходимой для обеспечения адекватности будущей накопительной пенсии, поэтапный рост коэффициента замещения трудового дохода (КЗД) вкладчика за счет пенсионных выплат в пенсионном возрасте (с учетом минимальных международных стандартов).

Почему возникла необходимость в изменениях?

Согласно действующей методике, размеры ПМД ежегодно устанавливаются в результате произведенных расчетов с учетом утвержденных социально-экономических показателей, прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов в зависимости от размера минимальной заработной платы и инвестиционной доходности.

Вместе с тем, как отметили в ЕНПФ, существует ряд недостатков действующей методики :

высокая зависимость от долгосрочных макроэкономических прогнозов, что приводит к ежегодной волатильности размеров ПМД ;

; отсутствие гарантий фактической уплаты вкладчиком будущих пенсионных взносов;

вкладчиком будущих пенсионных взносов; заниженные размеры будущих пенсионных выплат.

Согласно действующей методике определения ПМД, предполагается, что в случае изъятия части пенсионных накоплений вкладчик будет продолжать регулярно перечислять обязательные пенсионные взносы (ОПВ) вплоть до выхода на пенсию.

В таком случае размер будущей накопительной пенсии составит порядка 50 тыс. тенге, что соответствует текущему уровню прожиточного минимума (ПМ).

Однако на практике, как пояснили в фонде, взносы могут поступать нерегулярно либо вовсе не перечисляться.

В этом случае действующие размеры ПМД не обеспечат ожидаемые минимальные выплаты и размер будущих пенсионных выплат будет ниже ПМ. При этом даже при регулярных взносах и обеспечении объема накоплений на уровне действующих размеров ПМД накопительная пенсия на уровне около 50 тыс. тенге составит менее 15% от текущего размера медианной заработной платы.

Что предлагается в новой методике?

В ЕНПФ заверили, что предлагаемая новая методика определения ПМД направлена на то, чтобы обеспечить гражданам более высокий и прогнозируемый уровень пенсионных выплат.

Согласно новому подходу, после изъятия накоплений сверх ПМД размер будущей накопительной пенсии будет приближен к уровню не менее 40% от медианной заработной платы (по данным Бюро национальной статистики... в IV квартале 2025 года ее размер составил 339 912 тенге).

При этом, как отметили в фонде, в предлагаемой методике размеры порогов уже не будут зависеть от будущих взносов и от ежегодных прогнозных изменений многих макроэкономических показателей.

Величины ПМД будут определяться на основе долгосрочных факторов, включая демографические таблицы населения Казахстана, регулярно обновляемые ООН с учетом национальной статистики. Соответственно, размеры будущей пенсии будут предсказуемы для граждан и поэтапно приближаться к целевым показателям стран ОЭСР.

Как подчеркнули в ЕНПФ, размер ПМД, как и в настоящее время, будет зависеть от возраста вкладчика: чем ближе человек к пенсионному возрасту, тем выше должен быть уровень ПМД для обеспечения будущей пенсии.

Для определения ПМД будет использована классическая формула расчета приведенной стоимости будущей пенсионной выплаты. Другими словами, по новой формуле определяется минимальная сумма накоплений, то есть величина ПМД, которая уже сейчас должна быть на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) вкладчика для обеспечения получения пенсии в целевом размере. Кроме того, при расчете будущих выплат учитывается влияние инфляции и инвестиционной доходности, то есть размеры будущих выплат будут расти в реальном выражении с учетом инфляции.

Таким образом, как объяснили в фонде, новая методика определения ПМД повышает требования к минимальной сумме пенсионных накоплений, необходимой для обеспечения будущей накопительной пенсии . Цель – адекватность коэффициента замещения трудового дохода вкладчика за счет пенсионных выплат.

Кроме того, такая методика позволит приблизить систему определения ПМД к международным стандартам пенсионного обеспечения и снизить риск недостаточности пенсионных накоплений при выходе на пенсию.

Международные стандарты и мировой опыт

В ЕНПФ напомнили, что в соответствии с Конвенцией 102 Международной организации труда (МОТ) минимальным приемлемым уровнем пенсионного обеспечения является КЗД не менее 40%. В странах Европейского союза (ЕС) размер минимальной пенсии в среднем составляет около 60% от размера минимальной заработной платы. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) размер минимальной заработной платы в среднем составляет около 50% от размера медианной заработной платы.

Международный опыт показывает, что возможность досрочного использования пенсионных накоплений в ряде стран применялась как антикризисная мера в строго ограниченных размерах в исключительных ситуациях, связанных с экономическими потрясениями и необходимостью поддержки населения, в том числе в период пандемии COVID-19.

Вместе с тем в фонде подчеркнули, что пенсионные накопления, прежде всего, предназначены для обеспечения дохода граждан в пожилом возрасте . Поэтому регулярное использование пенсионных средств до выхода на пенсию может привести к критическому снижению объема накоплений и, соответственно, уменьшению размера будущих пенсионных выплат. В долгосрочной перспективе это повышает риск недостаточности пенсионного дохода в пожилом возрасте.

"Таким образом, возможность использования части пенсионных накоплений на альтернативные цели сохраняется, однако подходы к определению доступного для изъятия объема средств совершенствуются с учетом необходимости обеспечения граждан адекватным и стабильным уровнем пенсионных выплат в будущем". Пресс-служба ЕНПФ

В завершение в фонде добавили, что расчет ПМД по новой методике в Казахстане будет адаптирован к реальным условиям и нацелен на приближение к практике пенсионного обеспечения передовых стран.

"Обновленная методика позволит определять минимальный уровень пенсионных накоплений, необходимый для сохранения на ИПС, чтобы в случае изъятия части накоплений будущая накопительная пенсия была не ниже целевых показателей и обеспечивала стабильный пенсионный доход гражданам в пенсионном возрасте". Пресс-служба ЕНПФ

Из разъяснения фонда следует, что по новой методике:

ПМД будет рассчитываться так, чтобы будущая пенсия составляла не менее 40% от медианной заработной платы;

расчеты будут меньше зависеть от ежегодных экономических прогнозов;

основой станут долгосрочные демографические данные и международные подходы;

итоговый размер накоплений будет более предсказуемым и стабильным.

Изменения направлены на то, чтобы сохранить устойчивость пенсионной системы, защитить будущий доход казахстанцев и приблизить страну к международным стандартам пенсионного обеспечения.

Таким образом, казахстанцам усложнят изъятие пенсионных накоплений, чтобы в старости у них пенсия не оказалась слишком маленькой.

18 мая 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, на сколько повысят пороги для снятия пенсионных накоплений.