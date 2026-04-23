Общество

Назван один из самых распространенных видов рака среди казахстанских женщин

фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:24
Руководитель Центра иммунопрофилактики НЦОЗ Нуршай Азимбаева 23 апреля 2026 года на брифинге в СЦК озвучила статистику заболеваемости казахстанских женщин раком шейки матки, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, рак шейки матки является одним из самых распространенных видов онкологии среди женщин.

"Вакцинация против ВПЧ введена в Национальный календарь прививок с учетом того, что в Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25-44 лет). Ежегодно регистрируется около 1900 новых случаев заболевания раком шейки матки, более 600 женщин умирает от этой патологии в год", – сказала Азимбаева.

Поэтому, отмечает она, внедрение вакцинации против ВПЧ является важным шагом в охране здоровья будущего поколения нашей страны.

"На сегодняшний день проведено порядка 370 тысяч прививок среди девочек в возрасте 11-13 лет, из них первой дозой вакцины против ВПЧ охвачено более 233 тысяч, второй дозой – 136 тысяч девочек. Для вакцинации применяется безопасная и эффективная четырехвалентная вакцина", – добавила спикер.

Ранее мы писали, что онкоскрининги сделали доступными для всех казахстанцев.

Азамат Сыздыкбаев
