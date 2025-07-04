Приснилось небо Лондона: компания с офисом в Алматы обещала казахстанцам работу в Англии

Компания, офис которой находится в микрорайоне Мамыр города Алматы, собирала деньги под предлогом оформления на высокооплачиваемую работу за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Среди тех, кто хотел работать в Англии, жители Шымкента, Актобе, Кызылорды и Астаны. 3 июля они собрались у офиса рекрутинговой компании в надежде добиться справедливости, передает Almaty.tv.

Несостоявшиеся английские рабочие рассказали, что им обещали выезд за границу в течение двух месяцев, но после многочисленных отсрочек и отговорок все безрезультатно. Они обратились в правоохранительные органы с требованием расследования и возврата денег. Сейчас зарегистрированы десятки заявлений.

"В настоящее время данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 190 часть 3 УК РК. Начаты процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Непременно будет установлен круг подозреваемых и будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Директор компании Ботагоз Жунусова утверждает, что усиленно работает над возвратом денег от недобросовестных посредников, которые мешали нормальному оформлению документов и выезду людей. С ее слов, якобы более 190 человек уже получили компенсации, а остальные – в процессе.

Также житель Астаны усомнился в компетенции полиции и обеднел на 118 тыс. тенге.