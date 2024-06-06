Рейтинг чистоты городов Казахстана составят в рамках нового телепроекта "Таза қала"

В Казахстане стартует масштабный телепроект "Таза қала", который запущен в рамках инициативы президента Касым–Жомарта Токаева "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Съемочная группа посетит крупные и малые города Казахстана, расскажет о чистоте и облике каждого из них. Журналисты встретятся с местными жителями, увидят работу коммунальных служб, познакомятся с представителями общественных объединений, волонтерами и со всеми, кто активно участвует в экологической жизни регионов.

В каждом выпуске проекта "Таза қала" журналисты побеседуют с представителями местной власти, и вместе с независимыми экологами-экспертами дадут свою оценку. Это позволит составить объективный рейтинг санитарной чистоты, экологичности, благоустройства населенных пунктов и регионов в целом.

Съемки телепроекта "Таза қала" стартовали с городов Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорда.

Казахстанцев приглашают смотреть выпуски экологического проекта "Таза қала", чтобы вместе составить рейтинг чистоты городов Казахстана. Показ проекта стартует на телеканале Jibek Joly 7 июня.