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Рейтинг чистоты городов Казахстана составят в рамках нового телепроекта "Таза қала"

Телепроект, рейтинг чистоты городов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:17 Фото: Jibek joly
В Казахстане стартует масштабный телепроект "Таза қала", который запущен в рамках инициативы президента Касым–Жомарта Токаева "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Съемочная группа посетит крупные и малые города Казахстана, расскажет о чистоте и облике каждого из них. Журналисты встретятся с местными жителями, увидят работу коммунальных служб, познакомятся с представителями общественных объединений, волонтерами и со всеми, кто активно участвует в экологической жизни регионов.

В каждом выпуске проекта "Таза қала" журналисты побеседуют с представителями местной власти, и вместе с независимыми экологами-экспертами дадут свою оценку. Это позволит составить объективный рейтинг санитарной чистоты, экологичности, благоустройства населенных пунктов и регионов в целом.

Съемки телепроекта "Таза қала" стартовали с городов Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорда.

Казахстанцев приглашают смотреть выпуски экологического проекта "Таза қала", чтобы вместе составить рейтинг чистоты городов Казахстана. Показ проекта стартует на телеканале Jibek Joly 7 июня.

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