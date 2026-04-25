Испокон веков в казахском обществе понятию чистоты придавалось особое значение – Токаев

25 апреля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью перед общественниками и собравшимися на субботник, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что старт движению "Таза Қазақстан" был дан два года назад:

"Испокон веков в казахском обществе понятию чистоты придавалось особое значение. Наш народ использует слово "чистота" в широком смысле. Именно поэтому о честном, порядочном и искреннем человеке мы говорим, что у него чистый ум, чистая совесть и чистое сердце. Издревле наши предки жили в гармонии с природой, считая заботу о ней своим священным долгом. Они наставляли молодежь беречь все живое, призывали с состраданием относиться к родной земле. "Увидел родник – помоги ему пробиться", – гласит народная мудрость. Концепция "Таза Қазақстан" наглядно подтверждает, что сегодня понятие чистоты становится частью нашей национальной идентичности и фундаментальной ценностью. Чистота – зеркало цивилизованного общества, незыблемый принцип государства, нацеленного на прогресс. Любое начинание, в основе которого лежат благие намерения, обязательно принесет свои плоды, и "Таза Қазақстан" является именно такой уникальной инициативой. Благодаря самоотверженному труду миллионов наших неравнодушных соотечественников проект перерос в общенациональное движение", – сказал глава государства.

Он выразил искреннюю признательность всем участникам "Таза Қазақстан" и, прежде всего, представителям молодежи.

"Безусловно, главной движущей силой этой акции, ее опорой выступает именно подрастающее поколение. Наши юные соотечественники вносят существенный вклад в общее дело, демонстрируют пример высокой гражданской ответственности. Сегодня в этом важном мероприятии принимает участие творческая и созидательная молодежь. Несомненно, светлое будущее нашей страны в руках таких сильных духом, патриотично настроенных и целеустремленных граждан, как вы. В конечном счете, у нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Все, что у нас есть, и все, чем мы дорожим, воплощено в нашей любимой Отчизне – Республике Казахстан. Поэтому только нам жизненно необходимо, чтобы наша родная страна стала Передовой, Безопасной, Сильной и Чистой. Важно правильно это понимать. Главная суть проекта – защита природы, поддержание чистоты и порядка, воспитание сознательного поколения и формирование нового качества нации", – подчеркнул президент.

Он сообщил, что для реализации поставленных задач в стране осуществляется масштабная работа. В прошлом году во всех регионах было проведено около 1200 экологических мероприятий, расчищено более 1 миллиона гектаров земли и высажено порядка 4 миллионов саженцев.

"В этом добром начинании приняли участие около 800 тысяч волонтеров. Сегодня человечество столкнулось со множеством проблем, вызванных загрязнением окружающей среды и изменением климата. Обеспечение экологической безопасности становится делом национальной безопасности. Вопросы защиты природы сегодня выходят на первый план во всем мире. Казахстан также выступил с конкретными инициативами в этой сфере. Вчера в Астане завершился Региональный экологический саммит под эгидой Организации Объединенных Наций. В рамках этого масштабного форума состоялись важные мероприятия, в том числе посвященные вопросам эковолонтерства, ресурсосбережения. Мною уже неоднократно отмечалось, что ни одна страна в мире не способна решить проблемы экологии самостоятельно. Это крайне сложная, ответственная работа, поэтому она должна объединять дипломатические усилия, науку, бизнес, общественность, включая волонтеров, другими словами, целеустремленную молодежь. Потому что патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен. Ваша историческая миссия – вывести нашу страну в ряды наиболее развитых государств и в сфере высоких технологий, и в области искусства, науки и гуманистических ценностей", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, Казахстан меняется в положительную сторону, и это отмечают даже люди, ранее не замеченные в симпатиях к нашей стране

"Наши города и села становятся чище, уменьшается загрязнение почвы, воды, воздуха. На крупных предприятиях идет работа по сокращению вредных эмиссий, внедряются лучшие экологические практики, произошел положительный сдвиг в переработке бытовых отходов. Но в работе еще много недостатков, работы еще много. Меняются не только экономический, но и жизненный уклад, поведенческие установки граждан. В новой Конституции в числе фундаментальных основ нашего бытия закреплены принципы созидательного патриотизма, единства, солидарности, природолюбия, которые в немалой степени вдохновлены проектом "Таза Қазақстан", то есть вами – молодежью Казахстана. Я этим очень горжусь и благодарю вас всех! За два года эта прогрессивная инициатива переросла в поистине общенациональное движение. Важно, что проект продолжает наполняться новыми смыслами и, по сути, становится нравственным стержнем идеи Справедливого Казахстана. Принципы "Таза Қазақстан", концепции "Закон и Порядок", "Адал азамат" составляют единую ценностную матрицу и должны прочно войти в повседневную управленческую и общественную практику. К их широкому продвижению надо активнее привлекать известных, авторитетных граждан. Но самые главные пропагандисты этой новой идеологии – это вы, молодежь", – сказал глава государства.

В контексте развития идеи "Таза Қазақстан" Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах укрепления культуры обращения с животными

"Недопустимы факты, когда домашние питомцы становятся жертвами халатности людей. Правительству следует ужесточить административную ответственность за ненадлежащее содержание животных и даже усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с ними, прежде всего, домашними животными. По сути, проблема бродячих собак – это следствие человеческого равнодушия, безразличия тех, кто вначале якобы любят животных, а через некоторое время разочаровываются и оставляют их на улице. Надо принять меры, чтобы пресечь подобные явления. Требуется обеспечить должное общественное наблюдение за работой специализированных приютов, причем по делу, без так называемого "хайпа". Я думаю, что вы этим тоже будете заниматься. В целом, бережное отношение к тем же бродячим собакам – не повод для разжигания "костров взаимного неприятия", деления людей на сторонников и противников. Вопрос в том, что проблема находится в запущенном состоянии, дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Мы такие сведения получаем из областей. И эта ситуация требует вмешательства государства и общественности, в том числе с точки зрения законодательного обеспечения со стороны Парламента. Но мы должны проявлять нетерпимость к частым случаям издевательств над беззащитными животными, в том числе в недавнем прошлом домашними, привлекать мучителей, варваров к ответственности, включая уголовную. Думаю, такие подходы позволят укрепить в обществе прогрессивное, ответственное отношение к окружающей среде. Это тоже часть нашей деятельности в рамках "Таза Қазақстан", – отметил президент.

Глава государства считает, что особое внимание в формировании экологической культуры необходимо уделять системе образования, ведь понимание значимости чистоты закладывает именно воспитание

"Важно, чтобы дети со школьной скамьи научились беречь природу и ценить труд. Нужно активнее вовлекать школьников и студентов к участию в экологических кампаниях. Поручаю министерству просвещения разработать и принять проект "Жасыл сабақтар" ("Зеленые уроки"). Именно в учебных заведениях следует прививать принципы разумного потребления природных ресурсов и защиты окружающей среды. Также необходимо всесторонне поддерживать экологические проекты и научные исследования школьников и студентов. "Таза Қазақстан" необходимо поднять до уровня национальной идеи, которая призвана качественно преобразить общество. Для глубокого укоренения этой идеи в сознание граждан следует в полной мере задействовать потенциал сферы культуры, прежде всего, креативной индустрии. Следует продвигать ценности трудолюбия, усердия, справедливости и креативности посредством фильмов и сериалов. В этой работе нужно эффективно использовать возможности средств массовой информации и социальных сетей", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что сейчас в стране реализуются масштабные реформы.

"На республиканском референдуме, состоявшемся в марте, была принята новая Конституция. Тем самым мы открыли новую страницу в истории Казахстана. Наша главная цель – построение безопасного и справедливого общества, в котором во главу угла поставлен принцип "Закон и Порядок". Мы должны оставить вам – юному поколению – прогрессивное, авторитетное и процветающее государство. Этот путь требует от нас неустанных усилий. Любовь к Отечеству начинается с простых поступков. Высаживая деревья и поддерживая чистоту вокруг себя, вы можете принести пользу стране, служить на благо народа. Я высоко ценю огромный вклад молодежи и добровольцев в развитие страны. Уверен, ваш честный труд достоин особого уважения. Чистота – это, прежде всего, показатель внутренней культуры. Человек с чистыми помыслами и намерениями не способен причинить вреда окружающим, он никогда не предаст свою Родину. Такой человек также демонстрирует высокую правовую культуру и дисциплину. Его отличают забота и уважение к близким. Именно такие люди ведут страну к прогрессу и вносят вклад в улучшение качества жизни народа. Для меня каждый из вас является примером такого отношения. Желаю вам успехов!" – подытожил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в столичном парке в рамках акции "Таза Қазақстан".