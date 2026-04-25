Общество

Многодетный казахстанец доверился лжебизнесмену и стал жертвой аферы на 11 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 19:20 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области многодетная семья лишилась более 11,5 млн тенге, доверившись малознакомому человеку. Об этом 25 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что познакомился с неизвестным случайно. В ходе общения новый знакомый произвел впечатление человека с "серьезными связями" и пообещал помочь с получением лицензии для бизнеса.

Кроме того, он уверял, что успешно зарабатывает на перепродаже автомобилей, приобретая их по заниженной стоимости и реализуя с прибылью.

"Позже они обменялись контактами и подозреваемый предложил свои услуги за вознаграждение. Суммы были значительными, однако заявитель не придал этому значения, рассчитывая на быстрый результат благодаря "влиянию" нового знакомого". Департамент полиции Акмолинской области

Спустя некоторое время злоумышленник сообщил, что для оформления лицензии срочно требуются деньги, а также предложил вложиться в якобы выгодную покупку автомобилей. Потерпевший вместе с супругой оформил кредиты и передал все сбережения в общей сложности более 11 млн тенге.

В течение семи месяцев обещанные услуги так и не были оказаны. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят необходимые мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого.

Ранее в полиции рассказывали, что схему с "дешевыми" квартирами разоблачили в Кокшетау.

Канат Болысбек
