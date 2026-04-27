Казахстанцев предупреждают о новой схеме кражи денег через ИИ
27 апреля 2026 года специалисты подробно рассказали о происходящем. Так, в социальных сетях распространяют видеоролик, в котором с применением технологии deepfake используется образ руководителя одного из банков.
В видео говорится о якобы существующей инвестиционной платформе Halyk+, через которую гражданам обещают крупные денежные выплаты.
В этой связи в МВД официально выступили с заявлением.
"Такая платформа не существует, а распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение".Пресс-служба МВД РК
Стражи порядка в очередной раз напоминают казахстанцам, что любые предложения о вложении денег через неизвестные онлайн-платформы несут высокий риск мошенничества.
Финансовые операции рекомендуется проводить только при личном обращении в официальные отделения банков.
В этой связи МВД призывает:
- не доверять сомнительным видеороликам и публикациям в социальных сетях;
- не переходить по неизвестным ссылкам;
- не передавать персональные данные третьим лицам;
- проверять информацию только через официальные источники.
"В случае обнаружения подобных материалов или если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел".Пресс-служба МВД РК
Ранее стало известно, что в Алматинской области 73-летняя пенсионерка осталась без единственного жилья после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками полиции и Нацбанка.