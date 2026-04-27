#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Общество

Казахстанцев предупреждают о новой схеме кражи денег через ИИ

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 12:15 Фото: pexels
Министерство внутренних дел (МВД) заявляет о выявлении нового вида интернет-мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

27 апреля 2026 года специалисты подробно рассказали о происходящем. Так, в социальных сетях распространяют видеоролик, в котором с применением технологии deepfake используется образ руководителя одного из банков.

В видео говорится о якобы существующей инвестиционной платформе Halyk+, через которую гражданам обещают крупные денежные выплаты.

В этой связи в МВД официально выступили с заявлением.

"Такая платформа не существует, а распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение".Пресс-служба МВД РК

Стражи порядка в очередной раз напоминают казахстанцам, что любые предложения о вложении денег через неизвестные онлайн-платформы несут высокий риск мошенничества.

Финансовые операции рекомендуется проводить только при личном обращении в официальные отделения банков.

В этой связи МВД призывает:

  • не доверять сомнительным видеороликам и публикациям в социальных сетях;
  • не переходить по неизвестным ссылкам;
  • не передавать персональные данные третьим лицам;
  • проверять информацию только через официальные источники.
"В случае обнаружения подобных материалов или если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел".Пресс-служба МВД РК

Ранее стало известно, что в Алматинской области 73-летняя пенсионерка осталась без единственного жилья после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками полиции и Нацбанка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: