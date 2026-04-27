Казахстанцев предупреждают о новой схеме кражи денег через ИИ

Министерство внутренних дел (МВД) заявляет о выявлении нового вида интернет-мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

27 апреля 2026 года специалисты подробно рассказали о происходящем. Так, в социальных сетях распространяют видеоролик, в котором с применением технологии deepfake используется образ руководителя одного из банков.

В видео говорится о якобы существующей инвестиционной платформе Halyk+, через которую гражданам обещают крупные денежные выплаты.

В этой связи в МВД официально выступили с заявлением.

"Такая платформа не существует, а распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение". Пресс-служба МВД РК

Стражи порядка в очередной раз напоминают казахстанцам, что любые предложения о вложении денег через неизвестные онлайн-платформы несут высокий риск мошенничества.

Финансовые операции рекомендуется проводить только при личном обращении в официальные отделения банков.

В этой связи МВД призывает:

не доверять сомнительным видеороликам и публикациям в социальных сетях;

не переходить по неизвестным ссылкам;

не передавать персональные данные третьим лицам;

проверять информацию только через официальные источники.

"В случае обнаружения подобных материалов или если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел". Пресс-служба МВД РК

Ранее стало известно, что в Алматинской области 73-летняя пенсионерка осталась без единственного жилья после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками полиции и Нацбанка.